Feiring & frustrasjon

Denne uken ble det klart at Sølvberget må spare 3,5 millioner kroner – hvis budsjettforslaget fra flertallspartiene i Stavanger går gjennom.

Kuttet i budsjettet kan bety slutten for Madla bydelsbibliotek. Nyheten kom bare noen dager før biblioteket skulle feire 10-års dagen sin på Amfi Madla.

Har kan man lese mer om kuttene Sølvberget foreslår.

– Ikke gravøl

På Madla Amfi blir ballonger hengt opp ved inngangen til Madla bibliotek. Muffins og kaffe er plassert ut, ved siden av kaffekrusene ligger det en underskriftskampanje, her kan brukere av biblioteket protestere mot den foreslåtte nedleggelsen.

Ann-Helen Hatlestad, teamkoordinator for Madla Bibliotek, prøver å holde motet oppe, men det er vanskelig.

– Ta en muffins, sier Hatlestad. – Dette er ikke en gravøl, vi feirer ti år i dag, sier hun til unge og gamle som stirrer nysgjerrig på bakerverkene.

For hver meter hun går blir hun stoppet av «stamgjester» – og de har meninger:

– Trist dette her, sier Gunn Øie. – Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre uten biblioteket. Det er jo en viktig samlingsplass for mange – de er galne hvis de legger ned.

Hatlestad nikker. Dette var nok ikke bursdagen hun så for seg da hun startet planleggingen.

– Folk er fortvilte, lei seg og sinte. De forstår ikke at det går an, sier Hatlestad, like før en mann kommer og spør hvordan det går an.

– Hvem har skylda, spør mannen.

– Politikerne, svarer Hatlestad usikkert.

Pluss og minus over hele landet

Før nyheten om budsjettkuttet hadde avdelingen på Madla planlagt en oppussing, som Amfi Madla gledelig ville sponse. Dette var en del av en satsing der Amfi Madla og Sølvberget hadde planlagt å etablere tidenes bibliotekfilial på kjøpesenteret, etter modell fra Deichman i Oslo, avdeling Stovner.

Avtroppende styreleder på Sølvberget, Hilde Karlsen sa da, i et tidligere intervju med Aftenbladet, at det blåste en bibliotek-vind over Norge:

– Bergen vil nå ha (bibliotek, journ.anm.) i alle bydeler. Sølvberget har de siste årene blitt et foregangsbibliotek, og jeg synes det er trist å avslutte denne perioden med å legge ned et.

Og det stemmer, bibliotek utenfor sentrum blir prioritert i disse dager – vi sjekket stoda i noen av de andre byene:

I Bergen har det blitt vedtatt at alle bydeler fra bibliotek. Midler til to nye biblioteker kommer i 2020.

I Trondheim opplever de også kutt, men vet ennå ikke hvor stort. Det eneste de vet er at de allerede er lavt bemannet og tenker allerede på å legge ned et bydelsbibliotek. Ett større kutt vil mest sannsynlig føre til det.

I Kristiansand opplever de et mindre kutt, men har planer om å utvide med en ny filial. Tomten er bestilt og betalt for, nå gjenstår bare penger til bygging og bemanning.

Kristiansand og Trondheim får også nye kommuner i 2020. Dette fører til endringer i antall bibliotekfilialer.

Bergen har 9 filialer, inkludert to fengsler.

Trondheim får 7 bydelsbibliotek i 2020.

Kristiansand har ett hovedbibliotek, to i bydelene og tre kombo-bibliotek (skolebibliotek/vanlig).

Oslo åpner hovedbibliotek Deichman Bjørvika i mars 2020 og utvider til seks etasjer. Oslo har 25 filialer, inkludert to fengsler og ett på hjul.

Stavanger har ett hovedbibliotek og ett bydelsbibliotek. Etter kommunesammenslåingen vil kommunen overta ansvaret for bibliotekene på Rennesøy og Finnøy.

Årsbudsjettet til Sølvberget er 98 millioner kroner (2019). Basistilskuddet fra Stavanger kommune utgjør 65 millioner kroner.

Fakta: Besøkstall for Stavanger, Kristiansand, Bergen, Tromsø, Oslo og Trondheim Besøkstall fra 2018, årsverk i parentes: Stavanger, alle filialer: 1.740.872 (53)

Madla: 113.511 (cirka 2,8)

Oslo, alle filialer: 2.837.732 (207,04)

Bergen, hovedbibliotek: 733.928

Bergen, alle filialer: 1.362.945 (93,2)

Kristiansand, alle filialer: 440.036 (31.9)

Trondheim, alle filialer: 1.052.644 (48,4)

Tromsø, alle filialer: 562.396 (22,7)

– Vårt bibliotek

Tross gladnyheter for resten av Norge, er stemningen bittersøt på Madla. Programmet for bursdagen involverer kaffe og muffins, konsert og button-laging. Én time før konsert sitter flere voksne og leser avisene med en muffins trygt plassert i hånden. Barna begynner sakte, men sikkert å dukke opp.

Ekteparet Eldar Bjørge og Berit Auestad Bjørge har vært fast inventar i ti år. De bruker biblioteket minst én gang i uken. Når noe leveres, lånes noe nytt.

– Dette er vårt bibliotek, sier Berit. – Jeg liker ikke at det kanskje skal stenge. Madla er mye mer sentralt for oss.

– Hadde dere sluttet å låne bøker hvis det stengte her?

– Ja, faktisk, svarer Eldar. – Da får man en bomring som stenger oss ute også.

– Måtte jo lånt noen bøker, sier Berit. – Men jeg hadde ikke brukt Sølvberget like ofte.

Rister med sabler – igjen

Hatlestad kjenner til de fleste som går ut og inn. Snart skal Bjørn Kallevig holde julekonsert for store og små – folket strømmer på, og oftere og oftere blir hun stoppet i gjøremålene.

– Her har vi klassebesøk, babybokbad, barnehagebesøk, familier, eldre og unge. De unge satser vi på, men det kommer mange eldre hit, som setter pris på samtalene som foregår over avisbordet - det gjelder egentlig for hele kjøpesenteret.

– Tror du filialen blir reddet?

– De har jo ristet med sabler før, men jeg vet ikke.

For i 2004 måtte Sølvberget kutte i budsjettet, også da ble nedleggelse av Madla foreslått, men penge-problemet ble fikset på andre måter. Det samme skjedde i 2010, også da ble filialen reddet.

Hatlestad skjønner at Sølvberget er i en vanskelig situasjon – en situasjon som hun sammenligner med valget mellom pest eller kolera. Pengene må spares inn en plass, men hun håper politikerne vil gjøre endringer i forslaget.

10.000 besøkende i måneden

Madla bibliotek er intimt. Sett i forhold til Sølvberget har de få besøkende, likevel er rundt 10.000 innom det «lille» biblioteket hver måned.

Amd, Dilsha og Seher Kizilirmak fra Tananger er innom Madla i dag for å få med seg konserten og delta på quiz. Vanligvis er de mest på Sølvberget, siden de har flest aktiviteter, men skjer det noe på Madla tar de turen også hit.

– Det er gøy for barna, sier mor Seher. – Så i dag er vi på bibliotek-turné, først her, så Sølvberget.

Budsjettet til flertallspartiene skal vedtas 16. desember. Da blir fremtiden til Madlas bibliotek avgjort.

