«Klimabrøl» er kåret til årets ord 2019

Klimabrøl topper lista over de ti mest interessante nyordene i år. Språkrådet mener ordet viser den kraftfulle og alarmerende styrken i de unges klimaengasjement.

Over hele landet har ungdommer samlet seg til klimastreik, og i august samlet tusenvis av mennesker seg til markeringer i femten norske byer for å brøle for klimaet.

– Ordet oppsummerer styrken som særlig ungdom har vist dette året. Andreleddet -brøl bruker vi ellers i språket vårt for å uttrykke voldsom begeistring, gjennom ord som seiersbrøl, tribunebrøl og kollenbrøl, sier seniorrådgiver Dagfinn Rødningen i Språkrådet.

– Ordet klimabrøl er interessant som nylaging, fordi det i denne sammenhengen gir assosiasjoner til sinne og protest, sier han.

Distriktsopprør sterk konkurrent

Klimabrøl ble utfordret av et annet nyord som signaliserer protest: bunadsgerilja. Bunadskledde demonstranter har i år aksjonert for bevaring av sykehustilbudet flere steder i landet.

– Dette er en kreativ sammensetning, der forleddet bunad- gir assosiasjoner til det trauste og tradisjonelle, mens etterleddet -gerilja er forbundet med noe spontant og uregjerlig. Slik oppstår det en indre spenning i ordet, som på en treffende måte illustrerer konflikten mellom by og land, sier professor Gisle Andersen ved NHH.

Ordene som topper listen, er: kjøttskam, scenenekt, kveikøl, overturisme, sovekapsel, helsesykepleier, havvind og skrønike.

Aktuelle ord

Årets ord blir kåret av Språkrådet i samarbeid med Gisle Andersen ved NHH. Ordene kan være nyord, men det kan også være ord eller nyere uttrykk som har preget året.

«Viktige kriterier for kåringa er at ordene skal være aktuelle, mye brukt, levedyktige og ha god språklig kvalitet», påpeker Språkrådet.

I fjor ble skjebnelandsmøte kåret til årets ord. Begrepet falske nyheter og ordet hverdagsintegrering er tidligere kåret til årets ord.

I kåringen brukes det blant annet et dataverktøy som fanger opp nye ord fra store riks- og regionaviser.