King Princess: «Cheap Queen» (Zelig/Columbia)

Mikaela Straus kommer fra et privilegert ståsted, født inn i en musikalsk familie med dype New York-røtter og med en tidlig plan om å bli artist. Siden fjorårets gjennombrudd med singelen «1950», har 20-åringen fått Mark Ronson som samarbeidspartner og skuespilleren Amandla Stenberg som ekskjæreste.

Som artistnavnet er debuten en motsetningsfylt affære, og en svært vellykket en. Det er pop som låner lyder fra softrock til disko og trip hop, med en uimotståelig produksjon.

Høydepunktet «You destroyed my heart» er en bredbent sang om kjærlighetssorg, like kul som melankolsk.

Valsen «Homegirl» formidler opplevelsen av å framstå som venner på fest og måtte vente med å være intime til en er hjemme. Senere synger hun småfrekt til en dirty girl with lots of passion, staring at my fingers while I talk to you.

Hun er en «sad girl» med draget på de flotteste damene, men som ærlig blotter sin egen ensomhet. Resultatet er likandes, rett og slett.

Beste spor: «You destroyed my heart», «Hit the back».