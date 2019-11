Ane Brun og Todd Terje på tiårets 50 beste album-liste

Ane Brun innehar nemlig plass 36 på listen med sitt «When I’m Free»-album, fra 2015.

Hun er ikke det eneste norske innslaget. På 42. plass finner vi nemlig Todd Terje med «It's Album Time» (2014).

Topp 10 ser slik ut – i rekkefølgen fra 10. til 1.-plass: Robyn – «Body Talk» fra 2010, etterfulgt av A Tribe Called Quest-albumet «We Got It From Here … Thank you 4 Your Service» (2016).

På åttendeplass følger Lorde med «Melodrama»-albumet fra 2017. Sjuendeplassen har Kendrick Lamar fått med sitt «DAMN»-album (207), mens D’Angelos «Black Messiah» (2014) har fått sjetteplassen.

Beyoncés «Lemonade» (2016) ligger på femteplass, mens Frank Ocean tar fjerdeplassen med «Channel Orange» (2012).

Så gjenstår topp tre der Lana Del Reys «Born to Die» er inne (2012). Solanges «A Seat at the Table» (2016) inntar andreplassen – mens Kendrick Lamar, og hans «To Pimp a Butterfly» (2015), går til topps.