Rotete tullekomedie totalhavarerer

Stuber

Sjanger: Komedie / Action. Skuespillere: Dave Bautista, Kumail Nanjiani. Regi: Michael Dowse. USA, 2019. Lengde: 1 t. 33 min. Aldersgrense: 15 år.

Premisset for denne i overkant harry tøysefilmen er så usannsynlig at det kunne blitt løye: En bråkjekk politimann kidnapper en Uber-sjåfør og sleper ham med seg på et farlig solo-oppdrag fordi han selv har hatt en øyeoperasjon og er så godt som blind for øyeblikket.

Sånn sett vet du hva du får. Dette skal verken være realistisk eller dyptpløyende. Men det er en del andre ting man forventer fra filmer i denne sjangeren. Sjarmerende figurer. Godt koreograferte actionscener. Et visst minimum av vittigheter og timing. Ingen av delene dukker opp i «Stuber», som for øvrig er kallenavnet til den ene hovedpersonen, Uber-sjåføren Stu. Dette ordspillet var de tydeligvis så fornøyde med at de oppkalte filmen etter det. Det sier mye om hvor lite annet det er å skrive hjem om her.

Det er vanskelig å finne en eneste original idé i denne filmen. Det er som om man ikke engang har forsøkt å finne opp en handling som er til å leve med, den blir aldri mer enn en slags skakk kulisse for at vi skal få se de to umake hovedrolleinnehaverne bryne seg på hverandre. Dessverre blir man fort lei av begge disse tullingene, som er svært vanskelige å like på hver sin måte. Den ene er et fjols av en politimann som drar med seg en sivil person i en voldsorgie som hentet fra en tegnefilm. Den andre er en tafatt tulling som sier alt han tenker og som lar seg overkjøre av alle han treffer, inkludert kvinnen han er forelsket i. Vi forstår fort at disse to skal bli venner til slutt og lære av hverandres sterke sider, slik at minus pluss minus skal bli pluss på et eller annet forkvaklet vis. Men først må vi igjennom tilsynelatende endeløse mengder scener hvor de dummer seg ut på forskjellige måter, presentert på en usedvanlig klønete, rotete og klisjéfylt måte. Hadde de enda fått slapstick-humoren til å sitte, kunne det vært underholdende i perioder. Nå er det bare slitsomt.