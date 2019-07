Bøker + 3D-printer + symaskin + spill = biblioteket

Fylkets biblioteker holder åpent gjennom sommerferien. Bibliotekene har flere faste arrangementer som filmvisninger, verksted og konserter. Nederst i saken finner du er oversikt over hva, når og hvor man kan finne gøye aktiviteter i ferien.

De fleste bibliotekene i fylket er også med på Sommerles-kampanjen. Målet til kampanjen er å få barn til å lese mer i ferien. For de som deltar, er målet å lese så mye som mulig i løpet av sommeren. Bøker som blir lest, registreres digitalt på Sommerles.no. Der vanker det poeng og premier for innsatsen. Kampanjen varer til 31. august og man kan ennå melde seg på.

Les mer om kampanjen her, eller her:

Jarle Aasland

Leseferie

På grunn av ferien har bibliotekene i Time, Finnøy, Klepp, Sandnes, Randaberg, Strand, Rennesøy og Hå lite på kalenderen i sommer, utover Sommerles-kampanjen. Samtidig merker de trykket fra Sommerles-deltagerne.

– Vi har hatt to travle uker nå, og det er stor aktivitet hos oss. Vi har allerede delt ut 1983 premier til Sommerles-deltagere. De er veldig ivrige, sier Ragnhild Eriksen Vaaland, biblioteksjef for biblioteket på Nærbø (Hå).

Vaaland forteller at de har nok å holde på med, selv om de ikke har noen faste aktiviteter i sommer. Også i Time og Strand forteller bibliotekarer om stor pågang på grunn av kampanjen.

Bibliotekar i Time, Ingrid Bie Helgesen, forteller at de påmeldte barna har lest mer i år enn i fjor. Tusen bøker mer, for å være eksakt. Tilsammen har barna i Time lest én million sider til nå.

I Sandnes er det også ferietider, men de har nylig startet med meråpent-tider. Det betyr at man kan sitte på biblioteket utover vanlige åpningstider.

Bibliotek-sommeren

Sølvberget/Stavanger:

Verkstedsommer: Lag mye gøy med blant annet 3D-printer, fotoprinter, symaskiner og vinylkutter. Når: Hver tirsdag og torsdag hele juli mellom klokken 12. og 16. Hvor: 3. etasje, Sølvberget. Gratis, men ta med egne tekstiler og diverse.

Utendørs lesestund: For barnefamilier. I samarbeid med Metropolis og Stavanger kommune vil ansatte på Sølvberget lese høyt fra sine favorittbøker. Når: Fredager i juli klokken 11. Hvor: Plenen mellom Domkirken og paviljongen i Byparken. Gratis.

Spillkvelder, tegnekurs, utstillinger og «comic nights» blir også arrangert jevnlig på Sølvberget. Se hele programmet her.

Sola kulturhus/bibliotek:

Feriefilm: Sola bibliotek og Sola Kulturhus inviterer til barnefilmvisning. Filmene passer for alle, men noen har aldersgrense 6 år. Når: Hver torsdag frem til 15.august. Hvor: Hovedsalen, Sola kulturhus. Gratis.

Legorom: Gjennom hele sommeren vil biblioteket på Sola ha et åpent legorom. Når: I bibliotekets åpningstider. Gratis.

Sommerkonserter: Sola menighet og Sola kulturhus arrangerer sommerkonserter med lokale artister fra Sola. Når: Hver onsdag fra 11.30 til 12.00. Hvor: Sola Kulturhus, foajeen. Gratis.

Her finner du mer info om arrangementer på Sola.

Klepp og Finnøy:

Lesebingo: For voksne og barn. Hent bingobrett. Kryss av bingorutene etterhvert som du gjør leserelaterte handlinger og du kan vinne premier. Hvor: Klepp bibliotek, Finnøy bibliotek og hjemme på sofaen. Når: Konkurransen avsluttes 31. august. Gratis.

Rennesøy bibliotek:

Filmklubb: Barnefilmer blir vist på biblioteket. Når: Hver mandag gjennom sommeren klokken 14. Hvor: Rennesøy bibliotek. Gratis.

3D-printer: Gjennom sommeren har man også tilgang på 3D-printer. Når: I bibliotekets åpningstider. Hvor: Rennesøy bibliotek. Gratis.

Time:

Tegning og spill: Biblioteket i Time har satt ut tegnesaker og brettspill for dem som tar turen innom i sommer. Når: I åpningstidene. Gratis.