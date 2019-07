Nei.

Var svaret Skambankt ga alle som spurte dem om å fremføre låtene sine akustisk i starten av karrièren. Skambankt var hard-rock og punk, ikke et troubadour-band.

Så løsnet det litt.

Når en innsamlingsaksjon for Idas hjelpefond spurte bandet om de ville stille opp, med akustiske versjoner, sa de endelig ja.

Så sa bandet ja til lignende jobber flere ganger. Og det falt i smak. Det var en utfordring og noe nytt for dem.

Bandet fra Jæren har blitt rockeveteraner i løpet av deres 25 år lange levetid. Nå har de startet et sideprosjekt innad i bandet, som er langt fra moshpits, crowdsurfing og og såre stemmebånd: Skambankt Unplugged.

– Det er sånn det er

– Det var fint. Etter den første konserten tenkte jeg: Så det er sånn singer songwriter-ene har det! Det var ganske behagelig. Når vi spiller vanlige konserter er det like mye en fysisk økt, som en konsert. Samtidig viser dette prosjektet hvor mye innpakking har å si for en låt. Det er kult å kunne vise hva det har å si, sier vokalist Terje Winterstø.

Det går mer rolig for seg på akustiske konserter. Når låtene blitt brutt ned kommer også tekstene og melodiene klarere frem. Det setter Winterstø pris på.

– Mange av låtene våre er laget på kassegitar i utgangspunktet, og låt-skrivingen har utviklet seg en del siden i starten, med et annet fokus på melodi og tekst. Derfor har det også blitt lettere å overføre en del av låtene til et annet format. Det er jo ikke sånn at jeg bare hører på rock, derfor er det kult å bruke andre sjangere som inspirasjon, sier Winterstø.

Ett nytt band i bandet

Nå har altså Skambankt fått smaken på det behagelige og rolige. Så nå blir det album også.

– Dette er jo et overskuddsprosjekt, kall det gjerne et sideprosjekt, mellom to plater. Det blir på en måte et nytt band. Vi har planer om å gå i studio i løpet av september, så satser på at platen er ute i løpet av høsten.

På albumet kommer nye versjoner av klassiske Skambankt-låter, men også noen nye.

– Vi tar de låtene som egner seg best til formatet og det blir i hvert fall én ny låt, sier Winterstø, som er midt i skriveprosessen.

Skambankt har også planer om et «normalt» album etter den akustiske. Det er ikke slik at bandet har lagt fra seg rocken for godt. Om det blir flere unplugged album er usikkert, det som er sikkert er at det har falt i smak.

– Det gir oss flere muligheter og det er et fint supplement til musikken vår, sier Winterstø.

Egersund Visefestival

Konserten bandet skal spille på fredag ble utsolgt på rekordtid. Den skal holdes på utestedet Martinique. Tepper, myke lys, lavt under taket og en intim scene. Det er langt fra omgivelsene vi er vant til å se bandet i.

Martinique har plass til maks 160 publikummere.

– Hvorfor akkurat Martinique? Dere kunne sikkert spilt i konserthuset eller på Folken?

– Vi er booket til å spille på Egersund Visefestival på lørdag. Vi ville gjerne ha en gjennomkjøring, med lave skuldre, før det. Derfor tenkte vi at Martinique passet fint. Jeg tror det blir intimt og fint, slik vi vil ha det. Vi har jobbet med låtene i et halvt år, men vi startet oppkjøringen til konsert for to uker siden, så nå har vi relativt god kontroll, avslutter Winterstø.

For litt siden hadde Skambankt-konsert på Visefestival vært nokså utenkelig. Nå er det en realitet.