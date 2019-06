Dette er sommerens storfilmer på kino

Beatles

Premiere: 28. juli

Låtskriveren Jack drømmer om sitt store gjennombrudd, men sliter med å finne sin egen stemme. En dag blir han truffet av en buss, og når han våkner opp har alle andre på kloden på mystisk vis glemt musikken til The Beatles. Karrieren hans skyter rekordfart når han spiller låtene deres og folk tror han har skrevet dem selv. Det høres lit spesielt ut, men musikkfilmene har truffet ganske godt tidligere.

Spider-Man: Far from Home

Premiere: 3. juli

Britiske Tom Holland er tilbake i edderkoppdrakten. Peter Parker trenger fri fra Spider-Man-tilværelsen, og stikker til Europa med vennegjengen. Ferieplanene går derimot fort i vasken når han, sammen med Nick Fury, må håndtere flere kaotiske angrep på kontinentet. Vi befinner oss etter de dramatiske hendelsene i «Avengers: Endgame», for deg som har superhelt-dillå.

Maradona

Premiere 5. juli

Fakta: De 20 mest sette filmene i 2019 Avengers: Endgame (507.978) Rive-Rolf krasjer internett (246.188) Captain Marvel (216.192) Amundsen (207.950) Dragetreneren 3 (169.647) Aladdin (163.580) Bohemian Rhapsody (135.735) Pokémon: Detective Pikachu (134.972) Rutete Ninja (126.879) Green Book (117.687) Rocketman (117.268) Aquaman (111.731) Ut og stjæle hester (104.714) Psychobitch (97.581) Dumbo (96.161) Legofilmen 2 (92.858) Alita: Battle Angel (89.752) Drømmeparken (87.675) John Wick: Chapter 3 (70.695) Shazam! (69.717)

Dokumentar om mannen som bare heter «Gud» i Argentina, og er en fullblods legende i Napoli og i fotballhjerter over hele verden. Diego Maradonas historie er et kaos av et helt unikt talent, en rebell, helt, ære, fortvilelse og forræderi, om korrupsjon og frelse. Dette er den avsluttende filmen i trilogien om berømmelse, talent og destruktive krefter fra mesterregissøren Asif Kapadia – mannen bak BAFTA-vinnende «Senna» (om Formel1-fører Ayrton Senna) og Oscar-vinnende «Amy» (om artisten Amy Winehouse).

Løvenes Konge

Premiere: 17. juli

Disneys live-action nyinspilling av klassikeren fra 1994. Simba forguder faren sin, Kong Mufasa, og aksepterer sin egne rojale skjebne. Men ikke alle i kongeriket feirer den nye løveungens ankomst. Scar, Mufasas bror – og inntil nå arving av tronen, har egne planer. Kampen om klippen fylles av svik, tragedie og drama - nok en gang. Bildene viser at Simba tar et enormt steg inn i det vi lekfolk vil kalle «moderne tegnefilm».

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Premiere: 2. august

To av verdens største actionstjerner, Dwayne «The Rock» Johnson og Jason Statham, får sin egen film. Handlingen foregår to år etter "The Fate of the Furious" (Fast 8), og Luke Hobbs og Deckard Shaw hater hverandre fremdeles intenst. Når cyberterroristen Brixton Lore (Idris Elba) truer med å slippe løs et virus som kan utslette menneskeheten, har de ikke noe annet valg enn å samarbeide. Klassisk action-oppsett, og det vil garantert gå hardt og fort for seg.

Once Upon a Time...in Hollywood

Premiere: 16. august

Andrew Cooper

Tarantino rører på seg igjen, denne gangen med sjau og ballade i gamle Hollywood. En avdanket tv-skuespiller (Leonardo DiCaprio) og hans stuntmann (Brad Pitt) prøver å nå gamle høyder av berømmelse og suksess i filmindustrien. Tarantinos 9. film tar for seg Hollywoods gullalder i 1969 Los Angeles, med regissørens sedvanlige arsenal av triks.

Amazing Grace

Premiere 16. august

Musikkfilmer er virkelig i vinden. Queen, Elton John og Beatles har alle fått en film. Her kommer Aretha Franklins, som i motsetning til de andre er en dokumentar. «Amazing Grace» er Sydney Pollacks dokumentasjon av live-innspillingen av Aretha Franklins bestselgende gospel-plate med samme navn, fra 1972. Opptakene er gjort i New Temple Missionary Baptist Church i Los Angeles. Den planlagte filmatiseringen ble aldri ferdigstilt – men nå, nesten 50 år senere, gjøres det unike historiske materialet endelig tilgjengelig for publikum.

Askeladden - I Soria Moria slott

Premiere: 23. august

Julie Vrabelova

Norsk, historisk eventyraction. Espen Askeladd er tilbake i en helt ny familiefilm. Kongen og dronningen er forgiftet, hans egne brødre, Per og Pål, er mistenkt for ugjerningen, og kongeriket er truet av fremmede sjarlataner. Sammen med den fryktløse prinsesse Kristin legger han ut på leting etter det sagnomsuste slottet Soria Moria og kilden til Livets vann - kongerikets eneste håp. Eventyret ledes av rogalendingene Vebjørn Enger og Eili Harboe.