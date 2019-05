1 2 3 4 5 6

Amyl and the Sniffers: «Amyl and the Sniffers» (Rough Trade/Playground)

Med en rekke ep-er bak seg debuterer de nå på et stort selskap. Låtene er like effektive som før, men også mer strukturerte og komplette. Den selverklærte pubpunken deres er tidvis boogie, litt oi og hele veien uhøytidelig.

Frontfigur Amy Taylor matcher lett noen av 70-tallets største rockeikoner. Mer Poly Styrene enn Debbie Harry, med altfor bleket hår, altfor mye kajal, altfor høylytt og altfor full.

På «Control» tar hun plass som a big bad boss, mens «Gacked on anger» beskriver den uglamorøse hverdagen som lavtlønnet, hardtfestende musiker.

«Got you» er en skitten kjærlighetshymne perfekt for våryre punkere, med et av platens beste riff. Såre «Angel» beskriver baksiden av den samme medaljen.

Idet den bredbente avslutningen «Some mutts (Can’t be muzzled)» dundrer ut av anlegget ditt i kveld, bør du faktisk være øltørst. God helg.

Beste spor: «Got you», «Some mutts (Can’t be muzzled)».