Sterk debut fra det fattigste, hvite USA

Ian Noe: «Between the country» (National Treasure/Border)

Noe godt er på gang. I mars solgte Colter Wall (23) ut Folken, og nå kommer Ian Noe (29) med debutalbumet. Den tidligere oljearbeideren har en ep bak seg, og i fjor turnerte han USA rundt med nevnte Wall. Nå venter jobber for forbildet John Prine, blant annet i Oslo.

Ian Noe åpner med «Irene (Ravin’ bomb)», og sjelden har en plate fanget meg så fort som når han synger Irene pulled in at midnight.

Han stammer fra lille Beattyville i Kentucky, kjent som den fattigste, hvite byen i USA. Det gjenspeiles i «Methhead», om en småby preget av desperat rusmisbruk.

«Barbara’s song» er om et offer for en togulykke, mens «Letter to Madeline» er slutten for en bankraner. Vi trenger litt trøst etter alt dette, og i ellers depressive «Junk town» lever i det minste håpet om det venter noe bedre på den andre siden.

Ti sterke sanger i slekt med andre Kentucky-artister som Chris Stapleton, Sturgill Simpson og Tyler Childers.

Beste spor: «Irene (Ravin’ bomb)», «Barbara’s song», «Junk town», «Between the county».