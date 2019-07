Fra OL-mester til kunstner

Neil Eckersley vokste opp utenfor Manchester. Han slet på skolen, men visste ikke helt hvorfor. De eneste fagene han mestret var gym og kunst. Han bestemte seg tidlig for å satse på kampsporten Judo. 19 år gammel vant han sin første medalje i De olympiske leker (OL) i Los Angeles. Fire år senere, i 1988, vant han medalje igjen. Så la han opp og ble ingeniør istedenfor.

I dag sitter han i sofaen på Storhaug sammen med sin kjære Anita Chamberlain og hunden Bob. Nå er han kunstner og skal snart åpne ny utstilling i Tokyo.

Carina Johansen

Terapien

Reisen fra OL-medalist til kunstner har vært lang, men Eckersley er fornøyd med tingenes tilstand. At Stavanger ble hjembyen var et resultat av et jobbtilbud han fikk av Judoregion Vest. Etter en tur på Solastranden bestemte paret seg for å flytte til Norge. Nå jobber han med Sandnes Judoklubb, Norges Judoforbund og hos Wang toppidrett. På loftet har han studio. Når jobbdagen er over er det kunstens tur.

– Hvorfor startet du å male?

– Min bror ble drept og jeg kjente på mye frustrasjon. Noen spurte meg engang: Hva, annet enn sport, kan du gjøre for å få ut alle følelsene? Da husket jeg kunsttimene på skolen.

Samboeren Chamberlain sitter i stolen og ser på kjæresten. Hun underviser kunst ved den internasjonale skolen på Gausel. Når de traff hverandre malte hun, nå maler de sammen.

Eckersley fortsatte å male som terapi. Han viste maleriene frem til de som ville se og noen spurte hva han skulle ha for et print. Det var starten. Nå har Eckersley stilt ut verkene sine i Hongkong, Paris, Aserbajdsjan og Budapest.

Carina Johansen

Judo + kunst = sant

Eckersley er medlem av organisasjonen Art of the Olympians (AOTO). Som drives av OL- utøvere og som jobber for å fremheve koblingen mellom sport og kunst. De samarbeider også med World Olympic Association.

– Før, da OL ble til, var det også et kunstnerisk OL. Det er dette vi jobber mot, sier han.

Organisasjonen jobber også med barn og unge. Les mer om det her.

Carina Johansen

Den kommende utstillingen i Tokyo er en del av IJF Judo World Championships. Utstillingen skal være i Kodokan instituttet, fødestedet til sporten Judo. Det er stort for Eckersley.

– Kunsten din er basert på Judo altså?

– Nei og ja. Jeg vil bli sett på som en kunstner, ikke en judo-kunstner. Judokunsten er som regel bilder av utøvere, som ofte kan ligne på fotografier. Jeg vil vise frem energien sporten har – følelsene, gjennom farger.

Eckersley har verk som er knyttet til sporten, men de skiller seg ut fra resten av maleriene som henger rundt i leiligheten.

Carina Johansen

– Nå må jeg male

Kraftige farger, horisonter, former og kollasjer. Etter ti år som maler holder Eckersley fast på å male etter følelsene. Tross store utstillinger og godt salg er studioet ennå på loftet.

– Jeg trenger ikke så mye plass. Se denne koppen her, sier han og peker på kaffekoppen i hånden hans. – Her putter jeg alt jeg ser og opplever i løpet av en dag. Anita, Bob, farger, folk, og så videre. Når den er full må jeg rett opp å male litt.

Derfor er det praktisk. Han ruller ut lerretene, tar på seg maleklærne og setter seg på gulvet.

– Hva er målet med kunstnerkarrieren?

– Jeg vil inn på de største galleriene og reise over hele verden, sier Eckersley mens armene går i bue over hodet. – Men først og fremst vil jeg bare male. Det hadde vært fint hvis jeg kom til et punkt i karrieren der å male var det eneste jeg trengte å tenke på.