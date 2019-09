1 2 3 4 5 6

The Pixies: «Beneath the eyrie» (Infectious/BMG)

Den norske tegneserien «Dunce» har en herlig stripe der hovedpersonen står og lytter salig til en plate med favorittbandet The Pixies. «Høyres ut som ein dopa fyr som står og vræler på scena», sier sønnen kritisk. «Hehe, ja», istemmer faren fornøyd, før han etter litt snur seg og sier: «Å..., du meiner det negativt?».

Det kan sies mye om musikere og rus, men det som er sikkert, er at det tærer på brukerne. Pixies-gitarist Joey Santiago måtte avbryte forrige turné og legge seg inn rehab. På comeback-turneen i 2004 var det trommis Dave Lovering som brøt sammen, sendt i bakken av alkohol og piller. Da hadde Kim Deal akkurat vært på rehab.

Hun har forlatt bandet, men de tre andre originalmedlemmene holder ut: Black Francis, Lovering og Santiago. Paz Lenchantin overtok bassen for fem år siden.

Mangelen på kvinnen kalt Kim har så langt vært et problem på comeback-platene. Uten henne forsvinner mye av råskapen som fikk Kurt Cobain til å ville skrive sin egen Pixies-sang. Den ble hetende «Smells like teen spirit» og sendte Nirvana til himmels.

Fakta: The Pixies Bakgrunn: Dannet i Boston i Massachusetts i 1986. Oppløst i 1993, gjenforent i 2004. Utgivelser: «Surfer Rosa», (1988), «Doolittle» (1989), «Bossanova» (1990), «Trompe le Monde» (1991), «Indie Cindy» (2014), «Head carrier» (2016).

TRAVIS SHINN

Lenchantin er likevel i ferd å markere seg. «Los Surfer Muertes» er hennes tre minutter i rampelyset. Hun synger om en venn som døde under surfing, og hun synger bra.

Koringen hennes lar det sive inn litt lys i ellers mørke «In the arms of Mrs. Mark of Cain». En fin åpning på albumet, før «Graveyard hill» følger med pur grønsj. Her får du også temaet: Det truende mørket der lyset fra leirbålet stanser. Vår «Blair witch»-plate har Pixies kalt det.

De tar bandnavnet på alvor. En pixie er en overnaturlig skapning; en alv, leprechaun eller liknende som ikke nødvendigvis vil deg vel. Det hevdes at de finnes i villmarken rundt Woodstock, der bandet spilte inn albumet.

Vi får sanger om død, undergang, skilsmisse og mørke krefter. Pluss bisarre fortellinger som «Catfish Kate».

Catfish er malle, en fisk som kan bli større enn et menneske. Sangen handler om den blodige slåsskampen mellom Kate og en catfish, en gammel legende som Francis hørte fra sin far. Flott refreng.

TRAVIS SHINN

Apropos navn: Eyrie er ørnerede, noe Lovering oppdaget i et tre rett bak studioet. Derav platetittelen.

«Bird of prey» er en anonym sang, men likevel et nøkkelkutt. Her smelter onde ånder sammen med Francis’ skilsmisse. Bittert og truende. Hevnen vil ramme:

You buried me, but I came back

You've stolen my tomorrow

So I come for it today

Produsent er som forrige gang Tom Dalgety, mens deler av lydbildet er preget av Santiagos svakhet for Ennio Morricone. Westerlyden ligger begravd i «Ready for love», der Lenchantin korer fint, mens «Silver bullett» bygger seg opp som duellen i hovedgata.

Støypønken i «St. Nazire» tar for seg en selkie, en kvinne som er en sel i sjøen og et menneske på land. En legende fra Orknøyene og deromkring.

«Daniel Boone» ble lagd etter at Francis holdt på å kjøre på et reinsdyr i tåka på vei til studio. Hadde han kollidert og dødd, ville det da steget opp en ånd fra bilvraket, på vei mot sin inkarnasjon?

Pixies lagde bedre plater i sitt forrige liv, men inkarnasjonen har også sine gode sider. Dette er deres beste plate på mange år. At de har råd til å bryte av det fine sistekuttet «Death horizon» etter to minutter, sier sitt.

Beste spor: «Catfish Kate», «Long rider», «Silver bullet», «Ready for love», «Daniel Boone».