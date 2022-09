En original

Uferdig, men potensial-lampen blinker bak navnet til Andreas Flatøe.

Leif Tore Lindø Journalist

Andreas Flatøe: «Ouverturen»

Andreas Flatøe er 16 år, fra Hundvåg, tydelig inspirert av Ole Paus, med et hint av viseversjonen av deLillos i sekken. En ung mann med en gammel sjel der, altså. Debutalbumet hans er en interessant pakke, mest fordi den viser et potensial og en originalitet som er noe å bygge videre på. Visene og indiepopen er dels morsom, litt morbid, småsær, sår, fin, enkel og overraskende i formen. Han synger sine poetiske tekster på Ole Paus-knirkete, slentrende vis. Den musikalsk grunnmuren er enkel, tradisjonell, effektiv og kledelig. Albumet er ungt og umodent, mest på godt og bitte litt på vondt. Han vil nok vel mye på første forsøk, og derfor bommer han én gang for å treffe to ganger. Men at det er noe her? Jo, absolutt. Han har originaliteten, kan skrive sanger, synger særegent og fint.

Musiker tror jeg?, står det på profilen hans på Urørt. Hmm, ja, jo, jeg tror sannelig Andreas Flatøe er en musiker in spe.

Beste spor: «Drapsmann», «Klar»