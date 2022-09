Nå får Domkirken nytt tak for n’te gang

Kanskje var det en velsignelse at Stavanger i århundrer var en liten og fattig by. Det kan nemlig ha gjort Domkirken godt. Også nå, når hele taket skiftes.

Et langt og stort tak uten for mange vinkler og kroker gjør arbeidet lettere når ny skifer skal legges.

Tarald Aano Journalist

Domkirken i Stavanger er pakket inn, og restaureringsarbeider skal pågå helt fram til 900-årsjubileet i 2025. Men allerede i høst skal tak-over-tak-duken fjernes – da står landets best bevarte middelalderkatedral fram med helt nytt tak: Samtlige skiferheller er byttet ut, nye er lagt på plass.

– Taket er nok flikket på helt siden det ble lagt i 1860-årene, sier Per M. Schjelderup som sammen med Live Gram er arkitekter for restaureringsprosjektet.

– Siste omlegging og utskifting av dårlig skifer, og legging av ny underlagspapp, ble utført så sent som i 1984. Den eksisterende skifertekkingen ble alt i 2013 vurdert til å ha «kort gjenstående funksjonstid», sier han.

Arkitektene Live Gram og Per M. Schjelderup håper takarbeidene holder i hundre år før mer omfattende arbeid må gjøres.

Det har også vært problemer med skifer som brekker, løsner og faller ned. Dette har vært en uholdbar situasjon for kirkevergen, og fortsatt lapping var et dårlig alternativ. Heldigvis var det underliggende tretaket, selve takverket som ble bygget i 1860-årene, i god stand. Derfor er det beholdt uendret. Bare de overliggende, nye lagene skiftes. Det er ikke brukt impregnert treverk noe sted, kun kjerneved furu, opplyser Schjelderup.

Etter planen skal skifer og tilhørende kobberbeslag være ferdig lagt til høsten. Da kan altså det store tak-over-tak-stillaset tas ned før vinterstormene kommer.

Blikkenslager Rasmus Hovda Hanssen i full jobb på domkirketaket. Foto: Pål Christensen / Stavanger Aftenblad Det underliggende tretaket, selve takverket som ble bygget i 1860-årene, er i god stand. Derfor er bare de overliggende, nye lagene skiftet. Foto: Pål Christensen / Stavanger Aftenblad

Taket skiftet mange ganger

Dagens tak er altså fra 1860-tallet. Taket på den 900 år gamle bygningen er skiftet flere ganger gjennom historien. Hvordan det så ut fra starten av, vet ingen, men det kan ha vært et tjærebehandlet tretak. Etter hvert kom det antakelig skiferheller på plass før en generasjon eller to med teglpanner. I den omfattende restaureringen i 1860-årene ble røde takpanner fjernet og erstattet med skifer.

– Skiferen vi legger nå, kommer fra de store bruddene i Galicia nord i Spania. Denne velges fordi den, i størst mulig grad tilsvarer den som erstattes, både i farge, format og geologisk sammensetning. Den opprinnelige var trolig fra bruddene i Wales, som den gang var storleverandør til hele Europa, men som nå er historie, sier Schjelderup.

Noe av den gamle skiferen er allerede tatt i bruk ved Engøyholmen Kystkultursenter. Her er også stein- og trematerialer fra det utskiftede kirkegulvet tatt i bruk.

– Resten av skiferen blir lagret, men det er vanskelig å se at den kan brukes i stor skala, siden den har så variabel rest-kvalitet, sier Schjelderup.

Takskifer fra Domkirken er brukt på et av naustene ved Engøyholmen Kystkultursenter. Foto: Arkitektkontoret Schjelderup & Gram Også materialer fra Domkirkens gulv er gjenbrukt på Engøyholmen Kystkultursenter. Foto: Arkitektkontoret Schjelderup & Gram

Arbeid for neste hundre år

Schjelderup håper det nye taket kan ligge i hundre år før omfattende arbeid blir nødvendig.

– Men det er ingen som kan eller vil garantere for et hundreårsperspektiv i et moderne byggmarked. Det må vi forholde oss til. Den viktigste suksessfaktoren er en bunnsolid utførelse og å følge opp med godt, jevnlig tilsyn. Man må ta fagkyndig tak i problemer og skader som vil oppstå, før de blir omfattende.

Arbeidet utføres av Faber bygg og Blikk Teknikk, stillaset reist av Alustar.

Ved omlegging av taket må også kobbesbeslag skiftes. Foto: Pål Christensen / Stavanger Aftenblad Kobberarbeidene er viktige når nytt tak skal skiftes på Domkirken. Foto: Pål Christensen / Stavanger Aftenblad

– Hva har vært den største utfordringen i arbeidet?

– Rent byggteknisk har dette vært ganske uproblematisk, også avklaringene med Riksantikvaren om verneverdi versus behov for utskifting. Den største utfordringen har vel vært at stillaset må være så omfattende for at man skal kunne jobbe tørt og trygt med en så stor og lang takflate. Siden stillaset ikke kan forankres direkte i den fredete bygningen, har stillasbyggerne kanskje stått over for den størst utfordringen. Det har vist seg å stå trygt i de stormene vi har hatt, men det er i seg selv et stort byggverk å håndtere, sikre og vedlikeholde, så noen vil sove litt bedre om natten når det er tatt ned.

Pengemangel suksessfaktor?

Så til det litt paradoksale: At fattige Stavanger kan ha gjort Domkirken godt – og dessuten sørget for at dagens takarbeid har vært relativt enkelt. Schjelderup tenker høyt:

– Til å være en steinkatedral fra middelalderen, har Domkirken en uvanlig enkel og ubrutt takflate. Det er mulig at byen har vært tilstrekkelig fattig, eller perifer, til å unngå påbygg og utbygginger. Dermed har vi også unngått de mange lekkasjene og skjulte skadene som de fleste tilsvarende kirker sliter med. Pengemangel, eller ubesluttsomhet, kan altså ha vært en suksessfaktor.

De nye takhellene fra Spania er valgt fordi de minner mye om de som nå er skiftet ut.