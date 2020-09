Torill Renaa nominert til matpris

Torill Renaa er en av fire nominerte til Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris.

Torill Renaa kan vinne Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris. Foto: Kristian Jacobsen

Leif Tore Lindø Journalist

Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris ble opprettet som en hyllest til Ingrid Espelid Hovig på hennes 70-årsdag.

Ingrid Espelid Hovig var kjent som programleder for Fjernsynskjøkkenet fra 1964 til 1998. Hun var også forfatter, redaktør, tilrettelegger eller promotør for et femtitalls kokebøker som har solgt flere hundre tusen eksemplarer.

Etter en åpen nominasjonsprosess har styret og fagjuryen valgt ut fire kandidater fra 47 foreslåtte til prisen som bærer hennes navn. Hvem som vinner avgjøres av både folkets og fagjuryens stemmer, som teller likt. Juryen består av Andreas Viestad, Einar Risvik, Magne Rugsveen, Liv Kongsten, Nina Sundqvist og Nina Wærnes Hegdahl.

Torill Renaa driver Renaa Restauranter sammen med sin mann Sven Erik Renaa. De driver den første restauranten utenfor Oslo som fikk en Michelin-stjerne. Flaggskipet Re-Naa har to stjerner i den prestisjefylte restaurantguiden.

Prisgrossit

Det har ikke skortet på priser og utmerkelser for Renaa-paret. Senest under Gladmatfestivalen kunne de innkassere Matkulturprisen 2020. Til Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris skriver juryen følgende om den nominerte fra Stavanger:

Torill Renaa har tyngde innenfor norsk matkultur og måltidsbransjen der hun med stor innsats har satt fokus å rekruttere inn til (måltidsbransjen med) særskilt engasjement rundt måltidsopplevelse og servitøryrket. Hun arbeider med de unge – strengt og kjærlig – slik at de får ut det beste av seg selv. Hun har en rekke år vært medarrangør i Norgescup for lærlinger for at denne yrkesgruppen fortsatt skal ha et fagbrev med stor verdi i en matnasjon. Torill har med Stavanger og restaurant Renaa som base, satt et sterkt preg på å løfte fram historiene rundt lokale råvarer og formidler dette slik at en hel region strutter av matstolthet.

Prisen består av et diplom og et stipend på 30.000 kroner, og deles ut i løpet av november.

Konkurransen

De tre andre nominerte er:

Kaja Skovborg-Hansen og Heidi Bjerkan, Vippa i Oslo. Jyryen skriver om dem at de « ... brenner for sitt sosiale engasjement på Vippa i Oslo. Her viser de hvordan norske råvarer så lokalt som mulig, fra gårder rundt Oslo, kan ha en positiv påvirkning på områder som helse, kosthold, miljø samt sosial og økonomisk utvikling».

Halvar Ellingsen, Kvitnes gård i Nordland. Om ham skriver juryen at « ... han har en dyp respekt for alt som vokser rundt oss og ser potensialet i råvarer som blir oversett og ikke brukt når han formidler dette med glød og innsikt til unge mennesker gjennom sin podkast «lapskaus» eller når han underviser i mat – og restaurantfagene.

Brith Bakken, foredragsholder, kokebokforfatter og lokal TV-kjendis, som ifølge juryen « ... er en trøndersk «kokkjærring» som gjennom et langt kokkeliv i Østfold, engasjerer og forbarmer seg over folk som enten faller utenfor å oppleve gode matopplevelser og eller den yngre generasjonen som ikke har mat som sitt interessefelt.