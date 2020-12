Julequiz 29. desember

Klarer du disse spørsmålene?

I hvilken amerikansk stat er Barack Obama født? Foto: Lynne Sladky / AP

TRAPPETRINN

I denne oppgaven gjelder det å finne riktig svar ved hjelp av færrest mulig opplysninger.

Tema: Geografi

(du får hintene ved å scrolle nedover)

5 poeng: Vi skal fram til et land som ble grunnlagt i 1991. I dag er dette verdens niende største land. 4 poeng: Det profesjonelle sykkellaget Pro Team Astana har fått navn fra dette landets hovedstad. Men hovedstaden Astana skiftet navn til Nor-Sultan i 2019. 3 poeng: Almaty, som tidligere het Alma-Ata, er landets største by og var hovedstad fram til 1998 da hovedstaden ble flyttet til Astana, en mindre by midt i landet. 2 poeng: Landets president heter Qasym-Jomart Toqaev. Men den mest kjente personen fra dette landet er antakelig skiløperen Vladimir Smirnov som blant annet tok gull på 50 kilometer under Lillehammer-OL i 1994. 1 poeng: Landet grenser til Russland, Kina, Turkmenistan, Kirgisistan og Usbekistan, i tillegg til kystlinjen mot Det kaspiske hav.

Fakta Svar Kasakhstan, som fram til 1991 var en en republikk innenfor Sovjetunionen. Kasakhstan huset for øvrig Sovjetunionens hovedområde for testing av atomvåpen. Les mer ↓

KOBLINGER

Her skal dere koble amerikanske presidenter til staten der de ble født. Som vanlig har vi et navn til overs, slik at oppgaven skal bli litt vanskeligere.

Tema: USA

1: John F. Kennedy A: Arkansas 2: Richard Nixon B: New York 3: Barack Obama C: California 4: Donald Trump D: Illinois 5: Bill Clinton E: Georgia 6: Jimmy Carter F: Kentucky 7: Abraham Lincoln G: Massachusetts 8: Franklin D. Roosevelt H: Hawaii 9: Ronald Reagan

Fakta Svar 1G, 2C, 3H, 4B, 5A, 6E, 7F, 9D. Her finnes det egentlig to muligheter for full pott. Franklin D. Roosevelt var nemlig også født i New York, samme stat som Donald Trump. Les mer ↓

PÅSTANDER

Her får dere åtte påstander. Minst en av dem, kanskje så mange som tre, er feil. Velg en og en sannferdig opplysning, så sitter du til slutt igjen med en, to eller tre uriktige utsagn.

Tema: Fotball i eksil

Denne gang handler det om fotballklubber som av en eller annen grunn spiller i et annet lands ligasystem. Vi påstår altså at følgende åtte fotballag spiller i en liga utenfor egne landegrenser. OBS: Her er det de internasjonale fotballforbundene sine medlemsland som gjelder, ikke FNs.

1: AS Monaco FC.

2: Swansea City AFC.

3: Berwick Rangers FC.

4: FC Vaduz.

5: Derry City FC.

6: Vatican City NFT.

7: IFK Mariehamn.

8: FC Andorra.

Fakta Svar Dette er både nerdete og litt tricky, men vi prøver oss på en fasit likevel: Påstand 6 og 7 er feil, de andre er korrekte. Det har seg sånn: 1: Monaco spiller i den franske ligaen og har vunnet både ligaen og cupen flere ganger. Landet Monaco er ikke medlem i det europeiske fotballforbundet Uefa. 2: Swansea spiller i engelsk liga, selv om laget hører hjemme i Wales. Wales er, som Nord-Irland, Skottland og England, selvstendig medlem i Det internasjonale fotballforbundet Fifa. 3: Berwick Rangers holder til i det nordøstlige England, men har siden 1905 spilt i skotsk liga - fra 1951 i den skotske profesjonelle ligaen. 4: Vaduz er hovedstaden i lilleputtlandet Liechtenstein, som ikke har egen liga. Derfor spiller laget, i likhet med flere andre klubber fra landet, i nabolandet Sveits. 5: Derry City holder til i Londonderry, og er altså nordirsk. Men laget spiller i det irske seriesystemet. 6: Vatican City National Football Team er ikke et klubblag, men landslaget til Vatikanstaten. Det er ikke medlem av Fifa, men vant i 1985 sin første landskamp 3-0, mot et lag av østerrikske journalister. 7: Mariehamn er hovedstaden på Åland, et selvstyreområde under Finland, og spiller i den finske ligaen. 8: De fleste landslagsspillerne fra det lille fjellandet Andorra spiller for Futbol Club Andorra. Klubben spiller i det spanske seriesystemet, på nivå sju. Les mer ↓

REKKEFØLGE

Her gjelder det rett og slett å plassere følgende Oscar-belønnede filmklassikere i riktig rekkefølge - de eldste først.

Tema: Film

Schindlers liste.

Hjortejegeren.

Kongens tale.

Titanic.

Gudfaren.

Gandhi.

Rain Man.

Ringenes Herre - Atter en konge.

Fakta Svar Alle disse filmene har fått Oscar for beste film, og rekkefølgen er slik: * Gudfaren, 1972. * Hjortejegeren, 1978. * Gandhi, 1982. * Rain Man, 1988. * Schindlers Liste, 1993. * Titanic, 1997. * Ringenes Herre - Atter en konge, 2003. * Kongens tale, 2010. Les mer ↓