Beate Grimsrud tildeles Brageprisen posthumt for romanen «Jeg foreslår at vi våkner»

Forfatteren Beate Grimsrud er tildelt Brageprisen for skjønnlitteratur for romanen «Jeg foreslår at vi våkner». Det er første gang prisen utdeles posthumt.

NTB

Grimsrud døde 1. juli i år, 57 år gammel, etter en tids sykdom.

I begrunnelsen skriver juryen at romanen rommer alt man håper skal befinne seg mellom to permer, når man åpner en ny bok.

«Vinnerromanen er rett og slett et overflødighetshorn av skarpe formuleringer, presise observasjoner, svimlende filosofiske tanker og vilter fantasi», heter det i begrunnelsen.

I år offentliggjorde kulturminister Abid Raja (V) vinnerne på et digitalt arrangement som følge av koronarestriksjonene.

