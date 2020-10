Attitude-påfyll

Et debutalbum for de internasjonale hitlistene.

Astrid Smeplass har gitt ut sin debut under artistnavnet Astrid S.

Sju år etter Idol-seieren, som ble starten på prisvinnende artistkarriere, er Astrid S ute med debutalbumet «Leave it beautiful»: En fengende og renspikket pop-utgivelse skreddersydd for dansegulvet.

Astrid S (meplass) har spilt inn plata sammen med et stjernelag av forskjellige produsenter – og det høres. Dette er en popplate av internasjonalt kaliber. Bare synd vi har hørt det samme tusen ganger før. Det mangler nemlig et særpreg som får denne utgivelsen til å skille seg ut fra den svimlende mengden av sikre poplåter.

Det man kan finne av nyheter på plata er Astrid S’ nyefunnede snert og selvtillit: Der hun tidligere har vært forsiktig, søkende og angrende, er hun nå bastant. Lydbildet, som før har vært preget av EDM-sjangeren, varierer nå fra hip-hop-inspirerte «bangers» til såre popballader. Der man før hørte Kygo er det nå Billie Eilish. En av platas beste låter, «Hits different» er definitivt farget av Eilish sitt debutalbum. Dog, naturlige sammenligninger blir Tove Lo og Zara Larsson.

Beste spor: «Hits different», «Its OK if you forget me», «Good Choices».