En klassereise som ender på skafottet

BOK: Mektig om fattigguttens reise mot tudorkongens hoff og bøddelens øks.

Hilary Mantel regnes som en av de viktigste nålevende engelskspråklige forfattere. Nå er hun aktuell på norsk med romanen «Speilet og lyset». Foto: HANNAH MCKAY / X03696

Steinar Sivertsen Litteraturkritiker

Hilary Mantel: Speilet og lyset. Roman. Oversatt av Hege Mehren. 820 sider. Press.

Det kan være mange gode grunner til å være skeptisk til den panegyrikken som ofte formidles på bokomslaget til kritikerroste, utenlandske bestselgere som lanseres på norsk. Men det føles faktisk ganske lett å slutte seg til mange av honnørsitatene fra engelsk-amerikanske anmeldere som nå brukes for å markedsføre «Speilet og lyset», den norske utgaven av avslutningsbindet i Hilary Mantels (1952) trilogi om Thomas Cromwell. For her står vi overfor en bredt anlagt, historisk roman som imponerer både ved å speile et nyansert menneskesinn og gjennom vidtfavnende kunnskap om det engelske samfunnet tidlig på 1500-tallet. Denne faktabaserte romanen er fiksjon som befinner seg langt unna enhver spekulativ «Atlantic Crossing»-dramatikk, for å si det slik.

Jeg har tidligere anmeldt «Ulvetid» (2010), første bind i soga om klassereisen til den gløgge smedsønnen Thomas Cromwell, han som kunne se tilbake på en barndom preget av en alkoholisert, voldelig far, som i ung alder fartet gjennom Europa, skaffet seg allsidig yrkeserfaring og endte opp som mektig sekretær for Henrik 8., tudorkongen som var gift seks ganger, brøt med paven og fikk halshogd både koner, medarbeidere og fiender når han fant det for godt.

Samtidig som «Ulvetid» innbrakte forfatteren den prestisjetunge Booker-prisen, solgte hun bedre enn noen tidligere prisvinner. Suksessen ble forsterket av «Falkejakt» (2013), andre bind i trilogien, også den belønnet med Booker-prisen slik at dikteren i dag befinner seg på en eksklusiv liste sammen med J. M. Coetzee, Peter Carey og Margaret Atwood. Ingen andre forfattere har mottatt Booker-prisen to ganger. Om «Speilet og lyset», som også er nominert til prisen, skulle vinne, havner Hilary Mantel i en egen klasse og understreker utsagnet fra anmelderen i The Observer som kategorisk konstaterte at hennes Cromwell-trilogi er de «beste engelske romanene i dette århundre.»

Den forviklingsrike handlingen i «Speilet og lyset» strekker seg fra like etter henrettelsen av Anne Boleyn, kongens andre hustru, i mai 1536 til juli 1540. Da blir Thomas Cromwell halshogd. Underveis mot skafottet streifer giganteposet virkelige hendelser knyttet til 13 miljøer og 135 personer som ramses opp innledningsvis under overskriften «Rollebesetning». I tillegg introduseres slektstavlene til dynastiene Tudor og York. Et dokumentarisk materiale som mer enn antyder hvor omfattende og mangfoldig dette dikterprosjektet er.

Kan hende blir denne brutalt ærlige rapporten om makt og avmakt, politikk og religion, begjær, sjalusi og vold tidvis litt for detaljert og omstendelig i strukturen. Men den norske oversettelsen virker gjennomgående så stilsikker at lesingen av mastodontteksten «Speilet og lyset» jevnt over har vært en fest.