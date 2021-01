Erna Solberg: - Ikke gå på kulturarrangementer utenfor egen kommune

De strenge restriksjonene med maksimalt 20 publikummere på kulturarrangementer blir videreført i kommuene på Nord-Jæren. Men Stavanger kan endre på planene allerede denne uka.

Det blir ingen konserter som denne med Tøfl på Tou den nærmeste tiden. Regjeringen viderefører reglene med maks 10 personer på arrangement uten fastmonterte seter. Foto: Kristian Jacobsen

Fra nasjonalt hold videreføres restriksjonene for kulturlivet, meldte regjeringen mandag. Det som imidlertid er nytt, er at Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser.

Et annet moment som kom fram under regjeringens pressekonferanse mandag, er at folk oppfordres om å holde seg unna arrangementer i andre kommuner enn den de bor i. Regjeringen skriver følgende:

«Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser.»

Stavanger holder på den strenge linjen

Selv om mange av politikerne som tok ordet under mandagens formannskapsmøte i Stavanger uttrykte bekymring for kulturlivet, vedtok de enstemmig å videreføre de strenge retningslinjene for kulturarrangementer. Dette innebærer blant annet at det blir tillatt maksimalt 20 publikummere på arrangementer med fastmonterte seter, selv om de nasjonale retningslinjene tillater 200.

Disse reglene skal gjelde fram til 8. februar, og dette ble vedtatt før regjeringen offentliggjorde sine oppdaterte retningslinjer. Flere av representantene i formannskapsmøtet ga uttrykk for at det var utfordrende å skulle vedta nye lokale retningslinjer før de nasjonale var kjent.

Kan komme endringer

Ifølge leder Dag Mossige (Ap) i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, veier hensynet til den lokale smittesituasjonen tyngre enn av de nasjonale retningslinjene akkurat nå.

– Det blir et ekstraordinært formannskapsmøte mot slutten av uka, hvor det skal avgjøres om de lokale retningslinjene skal justeres etter hva som blir vedtatt sentralt. Vi regner med at vi har et bedre tallgrunnlag for å vurdere smittesituasjonen mot slutten av uka, og hvis situasjonen viser bedring, er vi innstilt på at det kan komme lettelser i restriksjonene, sier Mossige.

– RAS-leder Runa Norheim påpekte i Aftenbladet før helga at distriktets kjøpesentre har kunnet holde åpent hele tiden, mens kulturlivet har fått langt strengere restriksjoner. Er det rimelig at retningslinjene rammer kulturlivet så hardt?

– Jeg legger til grunn det fire enstemmige smittefagliger miljøer har kommet fram til, og regner med at de tar alle rimelighetshensyn, sier Mossige.

Strengt i nabokommunene også

Det er naturlig å spørre om regjeringens anbefaling om å ikke delta på arrangementer utenfor egen kommune vil gjøre det mindre viktig for de fire kommunene på Nord-Jæren å enes om en felles anbefaling.

Men Sandnes, Randaberg og Sola holder i likhet med Stavanger fortsatt på reglene fra de foregående ukene, med maksimalt 20 personer på arrangementer med fastmonterte seter.

Ordførerne i Sandnes, Randaberg og Sola ble enige om en ny felles forskrift mandag kveld. Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) sier til Aftenbladet at de tre kommunene har bestemt seg for å videreføre den strenge linjen for kulturarrangementer etter en samlet vurdering av tiltaksbyrde og smitteutviklingen.

– Det primære ønsket til de fire ordførerne på Nord-Jæren er at det skal være så like regler som mulig i de fire kommunene. Vi håper at det vil bli lavere smittetrykk, slik at vi kan slippe opp litt etter hvert. Men det er fortsatt dramatiske tall, sier Slethei.

Tiltakene for de tre kommunene gjelder til 26. januar, mens Stavanger vedtok tiltak som skal gjelde til 8. februar.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) sier at dette skyldes at de vil gjøre en ny vurdering av situasjonen om en uke, og håper at det går an å lette litt på restriksjonene da.

– Vi vil se situasjonen litt an, og åpne litt gradvis. Nå håper vi at det snart blir vår, både bokstavelig og i overført betydning, sier Wirak.