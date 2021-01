Menn som hater kvinner

KRIM: Forrykende krim der interessante samfunnsspørsmål drukner i vold og action.

Pascal Engman er aktuell med krimromanen «Rottekongen». Foto: Gyldendal

Marit Egaas Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Pascal Engman: Rottekongen. Krim. 399 s. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen. Gyldendal.

En ung kvinne blir brutalt drept mens den kriminelle ekskjæresten har permisjon fra fengslet. Ikke lenge etter blir elskerinnen til en TV-kjendis med frynsete rykte også drept. Dette er drap som ryster hele Sverige, og som fører til et mediekjør uten like.

I begge sakene peker tekniske spor mot partneren, og alt virker opplagt. Men så dukker det opp ny informasjon som endrer bildet.

Etterforsker Vanessa Frank og kollega Ove Dahlberg fra Riksmordkommisjonen finner ut at noen dreper kvinner med voldelige menn i livet sitt. Men hvorfor gjør de det? Hvordan finner de fram til kvinnene og hvorfor planter de bevis som peker mot partneren?

Romanen har et stort persongalleri, der noen peker seg ut. I første rekke er det Jasmina, ung og ambisiøs journalist i Kvällspressen, som både blir et viktig vitne og et eksempel på hvordan mediene opererer i slike saker. Så er det Börje, et annet viktig vitne, som er utligger og strever med sitt her i livet. Og så er det Tom, en ubetydelig og litt stakkarslig mann som stalker kvinner og operer med falske profiler på datingsider og Facebook.

Vanessa Frank er en interessant hovedperson. Hun har en overklassebakgrunn og en tøff stil som gjør at hun føler seg utenfor i politiet og har få venner. Men hun gir seg aldri og avdekker sammenhenger som få andre ser, ofte sammen med den iherdige norske krimteknikeren Trude Hovland.

Pascal Engman (f. 1986) begynte serien om Vanessa Frank med «Ildlandet» som kom på norsk i fjor. Det var en helstøpt pageturner om internasjonal organhandel, med klare sosiale undertoner. Så det var med visse forventningen jeg tok fatt på nummer to i serien.

Denne gangen er temaet vold mot kvinner og hvorfor så mange menn hater kvinner. Vi blir kjent med den ekstremistiske bevegelsen Incel som oppfordrer til hatkriminalitet. Incel har tusenvis av medlemmer over hele verden som gjennom internett blir forent i sitt kvinnehat.

Forfatteren har en forrykende stil med kjappe sceneskift og stadig ny action. Dessverre fører dette til at han skusler bort muligheten til å gå i dybden og si noe interessant om viktige samfunnsspørsmål eller personene han presenterer oss for. Her drukner alle gode formål i action og en stadig eskalerende voldsspiral med en grusom finale på kvinnefestivalen «Pussy Power».