Selvmord i sommersol

BOK: Hvorfor sårer noen alle som elsker dem?

Niviaq Korneliussen skriver om unge grønlendere som tar livet av seg. Ikke lystig, men noen måtte. Foto: Angu Motzfeldt, Gyldendal Norsk Forlag

Steinar Brandslet

Niviaq Korneliussen: Blomsterdalen. Roman. 280 sider. Gyldendal.

Om Grønland var et eget land, ville det hatt verdens høyeste selvmordsrate, åtte ganger høyere enn Norges. Flest dør i juni.

I «Blomsterdalen» har grønlandske Niviaq Korneliussen ingen kur mot pesten, men hun gir mange hint om hvorfor den kom og ble.

Hovedpersonen skal til Danmark for å studere. Hun er forelska i ei jente som gir henne ømhet. Foreldrene er OK med at datteren er lesbisk, men de greier ikke å si at de elsker henne. Hun er en fremmed i småbyen. Danmark er også et fluktmål.

Det er langt mellom psykologene på Grønland, men kort mellom de trangsynte og de som ikke snakker sammen, om vi skal tro forfatteren.

Alkoholisme og seksuelle overgrep er utbredt, men forklarer ikke alt. Selvmord var ikke vanlig før danskene kom, men de har neppe skylda. Mørketid har da vi også, og lyset er kanskje verre.

Hovedpersonen har neppe vært utsatt for overgrep, men hun kjenner på Livets Store Mørke, det som flere av oss kjente på før vi ble voksne. Vi følger veien inn i dette mørket.

Boka kunne fort bare handle om selvmedlidende folk som tar livet av seg på siste side, om de da ikke rekker å kjede leseren i hjel først. Men den er ikke helt sånn.

I min tid som spektakulært middelmådig journalist, skulle vi skrive minst mulig om selvmord på grunn av smitteeffekten. Den effekten er reell, og hovedpersonen kjenner mange. Unges selvmord er aldri en privatsak, men kan selvmord ties i hjel? Jeg vet ikke.

Boka romantiserer heldigvis ikke selvmordskulturen annet enn i glimt. De jeg kjenner som tok snarveien ut, endte bare livet altfor tidlig med bukser fulle av bæsj da lukkemusklene sluttet å virke etter døden. Og alle ødela flere liv enn sitt eget. Romantisk? Nei. Bare vondt.

Korneliussen er nominert til Nordisk råds litteraturpris for denne. Det er nok litt i overkant, for slutten er småteit, men «Blomsterdalen» er viktig i den grad ei bok kan være viktig.

Vi får håpe at den blir et bidrag til at flere får hjelpen de trenger. I Norge kan du som sliter ringe 113 eller Mental Helse på 116 123.