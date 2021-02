By-debatt på Ålgård: – Skivebom, fjolleri og unødig tidsbruk

– Fjolleri, sier Høyres Henry A. Tendenes, når Ap-ordfører Frode Fjeldsbø vil gjøre Ålgård om til by. Det ble god kok i kommunestyremøtet i Gjesdal mandag kveld. Pål Christensen

– Byen for meg er Stavanger, vi trenger ikke noen by her, sa Henry A. Tendenes da gjesdalpolitikerne hadde by-debatt mandag kveld.

