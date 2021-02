Overfladisk, uoriginal og uinteressant såpe-thriller

David E. Kelleys nye kidnappingsdrama «Big Sky» er en av originalseriene på den nye Disney-merkevaren Star. Den buklander dessverre mellom alle stoler.

Kylie Bunbury og Katheryn Winnick spiller to privatetterforskere som må samarbeide selv om de har hatt en aldri så liten kollisjon i privatlivet.

Big Sky

Drama/krimserie i 9 deler. Serieskaper: David E. Kelley. Aldersgrense: 14 år. De første to episodene slippes på Disney+ 23. februar.

«Big Sky» er den typen serie som kunne blitt ganske bra om den hadde våget å gå i en mye mørkere retning. I stedet har serieskaper David E. Kelley satset på en slags alle skal få-løsning, som gjør det hele til en tannløs og nærmest parodisk affære. Kelley er ingen hvem som helst i tv-bransjen, og står bak store suksesser som «Big Little Lies», «The Undoing» og «Ally McBeal». I førstnevnte klarte han godt å balansere et mørkt og alvorlig tema med mer lettbeinte forstadsintriger. Det kan virke som om «Big Sky» er et slags forsøk på å gjøre det samme, og det er egentlig ganske merkelig at han har slått seg til ro med dette i beste fall haltende resultatet. Serien plasserer seg i et ingenmannsland mellom mørk thriller og 90-tall-inspirert såpeserie, en blanding som fungerer usedvanlig dårlig.

Vi befinner oss i billedskjønne omgivelser i Montana i USA, på et sted som ser ut til å falle inn i alle kjenner alle-kategorien. Til tross for det søvnige småbypreget, er det visst et marked for et privatdetektiv-firma. De ansatte her har merkelig nok fått med seg at det har vært flere uoppklarte forsvinninger rett i nabolaget. Men når to unge jenter som var på vei for å besøke den ene detektivens sønn forsvinner, får de seg en brutal vekker.

Dette er den typen serie hvor vi som ser på vet hvem skurkene er, og perspektivet hopper mellom dem, tre unge kidnappingsofre og de privatpraktiserende detektivene som med vekslende hell forsøker å finne ut hva som har skjedd. Dette flue på veggen-perspektivet kunne selvsagt vært utnyttet til å bore litt dypere i de forstyrrede typene som begår forbrytelsene. I stedet får vi en overforklarende historie om noen parodiske skikkelser, krydret med dårlig plasserte referanser til sinte, hvite incel-menn som ikke finner seg til rette i sin politisk korrekte samtid. Potensielt veldig interessant stoff, men her blir det så overfladisk og stemoderlig behandlet at det virker mot sin hensikt.

De kidnappede jentene er like sjablongaktig framstilt. Storesøster er blond og pen, og dermed litt enkel, mens lillesøster har briller og mørkt hår, og er derfor en slags kvinnelig MacGyver.

Såpeintrigene for øvrig tar de voksne seg av. Allerede i første episode barker to forhenværende venninner sammen i et bar-slagsmål etter at den ene har hatt seg med den andres mann. Dette er kreativ latskap på et temmelig høyt nivå, som dere forstår.

At dette var en av originalseriene Disney+ valgte å fronte da de lanserte en ny merkevare, er vanskelig å forstå. Det må selvsagt tas forbehold om at bare fem av episodene var tilgjengelige for anmelderne i forkant av lanseringen, men så langt er det lite som tyder på at dette vil ende som noe annet enn et langt og uelegant gjesp.