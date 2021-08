Kjedelig kranglefilm

«Sammen alene» handler om fire mennesker som krangler, ruser seg og blir venner igjen i vakre, sommerlige omgivelser. Dessverre er verken personene eller dialogen interessante nok til at det blir mer enn middels engasjerende.

Venninnene Frida og Anna har vokst fra hverandre, og håper å bøte på skaden ved å tilbringe en hyttehelg sammen. Det går bare sånn halvgodt.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Sammen alene

Skuespillere: Aleksandra Ørbeck-Nilssen, Ida Nilsen, Ivan Mathias Petersson, Eirik Risholm Velle. Sjanger: Drama. Regi: Janicke Askevold. Nasjonalitet: Norge. Aldersgrense: 12 år.

Kanskje er dette en typisk korona-film: Minimalistisk persongalleri (fem skuespillere), og det aller meste av handlingen skjer på et begrenset sted. Den typer begrensninger kan fungere bra, men det krever mye av både skuespillere og manus (som her er skrevet av de to kvinnelige hovedrolleinnehaverne), og det er her dette sommerdramaet støter på enkelte skjær i sjøen.

Det er mange gode tilløp i regidebuttant Janicke Askevolds film, selv om det helt fra starten males med bred pensel for at vi skal forstå hvem og hvordan de fire personene det handler om er. Et bemidlet par, den unge vakre forfatteren Anna og den noe eldre, suksessrike filmprodusenten Mikael tar imot Annas gamle venninne Frida og hennes kjæreste Fredrik på førstnevnte pars fancy hytte i skjærgården. Allerede før avgang aner vi at det er gnisninger internt i begge par, og at Frida har en noe fiendtlig og nedlatende innstilling til Anna.

Dessverre tyr man til en del overforklaringer og forutsigbarheter, gjentakelser og middels godt komponerte samtaler for å virkelig understreke hvor tung tilværelsen kan være for forholdsvis privilegerte folk. Selvsagt finnes det også hemmeligheter under overflaten, som bobler fram etter hvert som temperamentet og promillen øker hos de involverte.

Problemene den enkelte sliter med, både med seg selv og i sine vennskaps- og kjærlighetsforhold, kan oppsummeres på ganske få minutter. Dessverre mister avsløringene sin kraft, delvis fordi de er så forutsigbare, og delvis fordi de avdekkes gjennom overtydelige hint før de faktisk formuleres.

Som tittelen antyder, handler filmen om folk som kjenner seg alene, selv om de er blant andre mennesker. Det er en del fine scener som illustrerer hvordan selv folk som lever av å kommunisere, kan slite med å gi uttrykk for hvordan de har det. Dessverre er de trivielle transportetappene så mange at filmen som helhet blir en temmelig kjedelig og ujevn affære.