Kirken for venstrefolk

Cannabis er den røde tråden i en hjemmesnekret debut.

Boy Golden er Liam Duncan fra Winnipeg. Foto: Jen Doerksen

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Boy Golden: «The Church of Better Daze» (Six Shooter/Border)

17. oktober 2018 ble cannabis et lovlig produkt i Canada. Blant dem som gledet seg over det, var Liam Duncan i Winnipeg.

Tre måneder senere takket The Middle Coast for seg, trioen han hadde spilt i gjennom sju år. Et soloalbum under eget navn fulgte, men det var på tide med en forandring og ut kom aliaset Boy Golden og hans Church of Better Daze.

Her er første bud å rulle en tjukk en, for så å sende den rundt. Andre velmente påbud er follow your heart, make good art. Call your momma, and work real hard.

Arbeidsmoralen er dog ikke så høy i åpningskuttet «KD and lunch meat», men til gjengjeld er glam-innpakningen gull verd. Tittelkuttet «The Church of Better Daze» låner på sin side ett og annet fra Dylans «Subterranean homesick blues», noe som sjelden slår feil. To sikre kort å spille ut, men albumet som helhet ville hatt godt av litt studiotid.

Alle de 11 sangene er spilt inn hjemme i soverommet med en trommemaskin som rytmeseksjon. Balladen «Smoke on the breeze» har en fin Gram Parsons-følelse, men kunne lett blitt bedre enn den er endt opp som.

Duncan tar også med en passende gitarpreget versjon av Tom T. Halls «The year that Clayton Delaney died» fra 1971. I den handler det om sprit, men i Duncans egne sanger er cannabis den røde tråden. Det var visstnok ikke tanken, men føltes naturlig.

Fantasi-kirken har fått sin egen hjemmeside, og Boy Golden er gutten i røyken.

Beste spor: «KD and lunch meat», «The Church of Better Daze», «I wanna know», «Any way it works».