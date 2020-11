Diana stjeler showet

I den nye sesongen av «The Crown» inntar både Margaret Thatcher og prinsesse Diana manesjen. Det gir ny energi til en serie som bare blir bedre og bedre.

Det ulykkelige ekteskapet mellom Charles og Diana spiller en sentral rolle i den nye sesongen av «The Crown». Foto: Des Willie

Kine Hult Journalist

The Crown – sesong 4

Britisk dramaserie. Serieskaper: Peter Morgan. De 10 episodene av sesong 4 slippes på Netflix søndag 15. november.

Etter å ha sett den temmelig kjedelige og stive «Atlantic Crossing», er det herlig med et gjensyn med «The Crown», hvor serieskaper Peter Morgan nok en gang viser hvor bra det går an å gjøre en historie om kongelige, deriblant noen av verdens største kjendiser. En av dem, Diana Spencer, gjør sin entré i den første episoden. Det er bare å ta av seg hatten for den unge skuespilleren Emma Corrins framstilling av den framtidige prinsessen, som med nedslått blikk og forsiktig stemme er fascinerende lik virkelighetens Diana.

Denne sesongens handling starter helt på slutten av 70-tallet, hvor det byr på en aldri så liten hodepine for dronningparet at 30 år gamle prins Charles (Josh O’Connor) fortsatt ikke har giftet seg. Siden det for lengst er klart at han ikke får lov til å tilbringe livet med sin store kjærlighet, går han med på å lete etter en passende make, og når den unge Diana kommer på besøk, scorer hun 10 av 10 mulige poeng og begeistrer den temmelig nådeløse kongefamilien. Som vi vet ble det ikke et spesielt lykkelig ekteskap, og bildet Morgan tegner av den unge og naive Diana er ofte hjerteskjærende.

Gillian Anderson spiller statsminister Margaret Thatcher med stor overbevisning. Foto: Des Willie

En annen kvinne som melder sitt inntog, er Margaret Thatcher, britenes første kvinnelige statsminister, som med sin temmelig kompromissløse stil fikk tilnavnet «jernkvinnen». Heller ikke her er det noe å si på den fysiske likheten, Gillian Anderson er ganske enkelt strålende rollen. Hun kan nesten oppfattes som litt overspillende, med sin luftige, raspende stemme og overtydelige diksjon, men om man tar en titt på noen opptak fra virkelighetens Thatcher, ser man at hun treffer ganske godt.

Kjemien mellom dronning Elizabeth (Olivia Colman) og Thatcher er anstrengt fra starten, og inkluderer noen herlig pinlige scener når sistnevnte tradisjonen tro blir invitert på ferie sammen med kongefamilien på Balmoral slott i Skottland. Den dårlige stemningen mellom de to ligger og murrer der gjennom hele sesongen, og blomstrer i forbindelse med en del politiske nøkkelhendelser, som Falklandskrigen.

At en serie om de rike og privilegerte skulle reflektere ståa i befolkningen for øvrig kan virke som et paradoks, men Morgan tar flere ganger ett skritt til siden for å vise litt samfunnsmessig perspektiv. For eksempel vier han en hel episode til den arbeidsledige, frustrerte mannen som klarte å bryte seg inn i Buckingham Palace og kom seg helt til dronningens soverom, hvor de to, i hvert fall ifølge serien, hadde en liten samtale før han ble pågrepet.

Igjen klarer Morgan å tegne bilder av de kongelige som ekte mennesker med både gode og dårlige sider, noe ujevnt fordelt mellom dem. Deres interne maktkamper og personlige konflikter flettes godt inn i historien om Storbritannia på 80-tallet, krydret med tidsriktige kostymer og et glimrende lydspor. Det er bare å rigge seg til med kopp te og nyte en av de beste dramaseriene som går på tv for tiden.