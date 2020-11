Om kjærlighet og annen dumskap

BOK: Lærde Martin Lange tror han elsker noen. Men kanskje er han mest en dust.

Debutant Ottar Gadeholt imponerer lenge med Martin Lange. Foto: Solum Bokvennen

Ottar Gadeholt: Martin Lange. Roman. 384 sider. Solum Bokvennen.

Debutanter skriver gjerne om det de kjenner, som forbausende ofte er tomhet og hverandres nabolag. Bukowski var en strålende kødd, men sutrende kopier kan bli slitsomme.

Da er det befriende å møte en debutant som velger å snakke om det noen kaller kjærlighet. Martin Lange er i all sin tafatthet en mer spennende hovedfigur enn alle alkoholiserte mannfolk på formålsløs jakt etter en mening med sitt erigerte lem.

Lange kommer til Hellevik, plassen der onkel David er småkonge. For onkelen har bygd en ovnsfabrikk som suger fete miljøtilskudd fra lettlurte myndigheter, og dermed har fabrikken og onkelen omformet Hellevik til en kjedelig, men velstående småby.

Martin er helt uinteressert, men har fått låne ei avsidesliggende hytte av onkelen. Der skal han alene lese tyske og franske tekster. Kanskje er det merkelig at en ung mann ikke isteden drar til språkenes land for å lære, drikke for mye og tøyse med det foretrukne kjønn. Men Martin tror at isolasjon må til for å avsløre hemmelighetene rundt «sproget som menneskets adelsmerke». En dust, med andre ord.

Selvsagt dukker det opp ei jente. Legedatteren Live vil bort fra den knugende hjemplassen, og Martin blir betatt, men ikke som hormonfylte menn vanligvis blir. Isteden søker han et inspirerende forhold ubesudlet av kjønnslig omgang, som han mener å finne dem i gresk mytologi. Han er altså også en klassisk dust.

Djevelens utsending gruser Faust i sjakk på bokomslaget. Gammeltyskeren Goethe var også forgapt i unge piker innimellom. Onkel David eier et lignende maleri, og forsøker å lede unge Martin inn på verdslige, kyniske stier.

Budskapet er nær overtydelig, akkurat som både David og Martin nesten er karikaturer. Men dette er kanskje gjort med vilje.

Det holder nesten helt inn for debutant Gadeholt, men det tiltenkte klimakset skuffer nok flere.