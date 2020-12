KONSERT: Nå får du julen servert av Domkirkens guttekor

Aftenbladet lover skikkelig julestemning i år. I kveld kan du se Domkirkens guttekor på aftenbladet.no.

Domkirkekorenes storsatsing kunne ikke gjennomføres i år, men Domkirkens guttekor gjennomfører sitt tradisjonsrike Julekvad, i digital versjon, riktignok – med Domkoret som gjester. Foto: Kristian Jacobsen

Publisert: Publisert: 9. desember

Mandag 21. desember: Domkorenes Julekvad

Domkirkens guttekor kan ikke invitere til sitt tradisjonsrike Julekvad i år – både fordi Domkirken er stengt for oppussing, og fordi koronarestriksjonene gjør konserten vanskelig å avvikle på vanlig vis. I stedet ber de med seg selve Domkoret og gjennomfører en dobbeltkonsert i St. Petri – uten publikum. Men konserten, som ledes av domkantor Oddgeir Kjetilstad, blir tatt opp og vil bli vist på aftenbladet.no.

Mandag 21. desember kl. 19.

Men vi sender enda mer - og har sendt en del allerede. Her er oversikten:

Lille julaften: Julelegender

Kjell Inge Torgersen har siden 2009 invitert til julelegender. Selv beskriver han dette som «ei skuldersenkande og annleis oppleving» som inneholder en ny legende og ny musikk hvert eneste år. Årets forestilling har premiere i kinosal 1 på Sølvberget i Stavanger mandag 14. desember. Noen dager senere blir det opptak fra Talgje kirke – en forestilling som blir mulig å oppleve på Aftenbladet.no like før jul, nærmere bestemt lille julaften.

Lille Julaften kl 17

Kjell Inge Torgersen har invitert til Julelegender i mange år, her fra 2015 da han var sammen med Bjarte Mo og Aril Schøld. I år skjer det i Talgje kirke – og på aftenbladet.no Foto: Torstein Lillevik

Julaften: Ræge kirke

Også julegudstjenestene rammes av koronareglene i år. Vanligvis gjennomfører menighetene flere fullsatte gudstjenester julaften, men i år kan de ikke slippe inn mer enn 50 personer i kirkebenkene. Derfor vil Aftenbladet sende en gudstjeneste julaften – fra Ræge kirke i Sola.

Dette blir en av sokneprest Håkon Kessels siste gudstjenester i menigheten ettersom han starter i ny jobb i Det Norske Misjonsselskap fra nyttår av. Det gjennomføres for øvrig to gudstjenester i Ræge julaften, og den som strømmes i Aftenbladet er opptak av en generalprøve som ble gjennomført et par dager før julaften.

Julaften, 24. desember, kl. 15

Julepynten i Domkirken fascinerte Bo-Alexander Skeiseid Dodsworth og Molly Skeiseid Klefstad i fjor. I år er kirken stengt, og kirkebenkene i de fleste kirker nokså tomme. Men julegudstjeneste blir det på aftenbladet.no - fra Ræge kirke i Sola. Foto: Fredrik Refvem Håkon Kessel er sokneprest i Ræge, Sola. Han leder gudstjenesten julaften. Foto: Fredrik Refvem

Trenger du mer Lucia?

Feiringen av helgenen St. Lucia er en av de få katolske tradisjoner som står sterkt også i lutherske land som Sverige og Norge. Her, midt i den mørke adventstiden, markerer både barnehager, skoler og kor dagen til minne om den sicilianske martyren Lucia.

Domkirkens pikekor med Jorunn Lovise Husan som dirigent markerte dagen også i år, selv om det ble annerledes enn vanlig. Det ble Lucia-morgen i St. Petri kirke, og Lucia-stemningen kan du ennå se her på aftenbladet.no.

Torsdag 17. desember: Gospel og SSO

Stavanger Gospel Companys årlige julekonserter er blitt en tradisjon. Og konserten fra 2017, der Stavanger Symfoniorkester var gjest, ble tatt opp. Både konserten og opptaket er så bra at det hentes fram igjen – og strømmes her til glede for alle tilhengere av jul, orkester og gospel. Korets leder, Aril Schiøld, er så ubeskjeden at han omtaler konserten som ellevill.

Det varanledning til å gi kollekt underveis, og inntektene går til Frelsesarmeens julegryteaksjon som i fjor bidro med 21.000 gaver og 2500 julemiddager. Bidrag sikrer også ferietilbud og andre tilbud til vanskeligstilte.

Konferansier: Egil Svartdahl.

Lag ditt eget julebord

Aftenbladet har en hel meny med juleforeberedelser, de fleste får deg inn i julestemningen. Men vi har én som er for å lage ditt eget julebord: Den profilerte kokken Tony Martin, kjøkkensjef på Bellies i Stavanger, tar utfordringen når færre av oss deltar på julebord på restauranter og hoteller: Sånn lager du julebordmat hjemme. Han sikter på en femretter, men dersom det blir i meste laget kan du kutte bort et par av rettene. Og du trenger ikke være stjernekokk for å henge med i svingene, lover han. Sendingen består av steg-for-steg-instruksjon samt selve måltidet med flere gjester.

