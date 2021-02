Ukens anbefalte sanger

I 2011 dro Knut Rørtveit fra Finnøy til New York for å finne inspirasjon som musiker.

Isteden ble han fanget inn av moteverdenen, og de neste fem årene reiste han verden rundt som modell for merker som Gucci, Mocler og Dior.

Så satte han strek og brukte de neste tre årene på å skrive og produsere sanger sammen Espen Guldbrandsen. For to år siden debuterte han med singelen «Chasing», fulgt av «Give me a sign». Nå kommer nummer tre, forsinket av pandemien.

Look at the sky – Knut Roertveit

Misdefined – Olav Larsen & Marte Aarseth

På veg til deg – Tom Roger Aadland

Alle vett – Tobias Handeland

Ritchie Sacramento – Mogwai

Om du fanns – Hampus Nessvold & Melissa Horn

On your way now – Sharon Van Etten

Elsk & Ær – Erling Ramskjell & Nikoline Spjelkavik

Dead hand control – Baio

Verdt å venta på – Lars Lind

Søn – Frøkedal

Pink rebel – Grant-Lee Phillips

Elephant in the room – Kynsy

Poor lost souls – Jimbo Mathus & Andrew Bird

Real – Juan Wauters & Mac DeMarco

Rocking chair – Ole Kirkeng

