Kidnappingsdrama fra et vårlig København

BOK: Oscar Wilde og et forbrenningsanlegg står sentralt i en litt rotete og temposvak krim.

Marit Egaas Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Katrine Engberg: Vådeskudd. Krim. 348 s. Oversatt av Monica Carlsen. Strawberry Publishing.

Kirsebærtrærne blomstrer i København, og byen er i ferd med å våkne av vinterdvalen. Men etterforskerne Jeppe Kørner og Anette Werner må på jobb selv om det er helg. Femten år gamle Oscar Dreyer-Hoff er forsvunnet. Han tilhører en søkkrik familie som driver et aksjonshus og det er mistanke om kidnapping.

Etterforskningen viser at Oscar er en følsom gutt som liker å tegne, men ellers har familie og venner lite å komme med. Bortsett fra at det ser ut som om alle lyver eller holder tilbake informasjon. Foreldrene skjønte at noe var forferdelig galt da de fant et A4-ark med tekst som viser seg å være fra Oscar Wildes roman «Bildet av Dorian Gray». Så finner en oppsynsmann Oscars skolesekk på brygga og familiens jolle er borte. Like etter blir liket av Oscars lærer Malthe Sæther funnet i et forbrenningsanlegg. Er det en sammenheng mellom sakene, og hva er motivet for drapet? Er ikke Oscar kidnappet likevel, er det selvmord, eller er det han som har drept Malthe?

Dette er Katrine Engbergs fjerde poltiroman om etterforskerne Jeppe Kørner og Anette Werner. Det er noen sympatiske, men litt underlige politifolk vi møter. Det virker som om de etterforsker mer eller mindre etter innfallsmetoden. Sentrale vitner blir oversett, avhør gjøres i uformelle settinger, og rett som det er komme privatlivet i veien for etterforskningen. Noen sjef av betydning har de ikke, førstebetjenten som hun kalles, har bare en perifer rolle i romanen. Viktige funn for å oppklare saken, gjøres av den nysgjerrige og ressurssterke pensjonisten Esther de Laurenti. Hun blir involvert i saken på grunn av sin magisteravhandling om Oscar Wilde, slik at hun kan gjøre etterforskerne oppmerksomme på at boka er en hyllest til ungdommen og angrep på tidens forfengelighet, og at sitatet i det aktuelle brevet er fra slutten av boka, like før Dorian Gray tar livet av seg.

Etterforskningen fører oss til Amager Bakke som er et moderne og miljøvennlig forbrenningsanlegg for avfall, kombinert med rekreasjonsområde for publikum med bl.a. skibakke og klatrevegg. Kystfortene Trekroner, Middelgrunden og Prøvestenen er også sentrale, sammen med Thorvaldsens Museum. Det er egentlig fortellingene om København som redder denne romanen, sammen med snushanen Ester de Laurenti. Utover det har romanen utydelige etterforskere og en rotete intrige med mange krumspring, noe som går på bekostning av både tempo og spenningsnivå. Og det er litt rart at tittelen er «Vådeskudd» når det ikke løsnes et eneste skudd i hele boka.