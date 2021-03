Erkefransk fransk

FILM: Komplisert kjærleik. Lidenskap. Filosofering. Utruskap. Provence og Paris. Kan ein film bli meir fransk enn «Ting vi sier – ting vi gjør»?

Maxime og Daphné snakkar og snakkar om kjærleik og lidenskap i Provence.

Jan Zahl Kulturjournalist

Originaltittel: Les Choses Qu’on Dit, Les Choses Qu’on Fait. Skuespillere: Camelia Jordana, Emilie Dequenne, Niels Schneider, Vincent Macaigne. Sjanger: Drama / Romantikk. Regi: Emmanuel Mouret. Nasjonalitet: Frankrike, 2020. Aldersgrense: For alle. Lengd: 2 timar, 2 minutt.

På eit visst tidspunkt i Emmanuel Mourets «Ting vi sier – ting vi gjør», lurte eg på om denne filmen var ei ironisering over klisjéen av fransk film. Om det var ein slags avansert satire. Så innsåg eg at det nok er eg som er noko skadd av min bakgrunn i den norske ironigenerasjonen. Mouret har neppe har sett Ylvis sin parodisketsj på fransk film – sjekk «Jacues et Florine» på YouTube! – der ein ung forfattar flyttar inn hos ei mogen kvinne på landet og sterke kjensler utviklar seg. Til lyden av klassisk musikk.

I «Ting vi sier» kjem Maxime, ein ung mann som drøymer om å skriva ein roman, på besøk til Daphné, som er gravid med Maximes søskenbarn Francois. Me er i Provence. Blada på trea er i ferd med å bli gule.

Dette er ikkje folk som snakkar om vêret. I løpet av få minutt er dei i gang med å fortelja sine eigne, kompliserte kjærleikshistorier, som me får sjå i tilbakeblikk. Ikkje berre fortel dei kjærleikshistoriene, dei intellektualiserer og filosoferer som berre ein franskmann kan.

«I tøffe tider vil sinnet tildela skuld. Men for å tildela skuld, må det vera klare reglar. Men kva er kjærleikens reglar?» tenkjer til dømes Maxime i ein indre monolog mens han i fortida går gjennom Paris´ gater med fjernt blikk og Chopins vals i ciss-moll, opus 64, til akkompagnement.

Maxime vandrar langs Seinen i Paris, mens han filosoferer til lyden av Chopin.

«Mange bøker og filmar viser oss at me er makteslause overfor begjær. Det er menneskeleg å ikkje motstå,» seier ein karakter i ein annan scene, og får straks svar:

«Nei, det er ikkje menneskeleg. Å vera menneske er å kunna stå imot.»

Her er krangling, som går over i kyssing. I ein scene kastar dei undertøy på kvarandre i yr glede, i den neste bøker av Derrida, Sartre og Camus i fransk sinne. Alle er overjordisk vakre og sensuelle. Alle har kompliserte kjærleiksliv. Alle er utru. Ingen moraliserer. Alle intellektualiserer. Franskare enn dette får du det ikkje. Ikkje rart at denne filmen er nominert til heile 13 César – den franske versjonen av Oscar.