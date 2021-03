Døden i draumane

BOK: Då Stig Beite Løken var liten, lurte han på kva som eigentleg skjer når folk sovnar stille inn – midt i ein draum. I den nye romanen sin prøver han å finna det ut.

Stig Beite Løken er aktuell med ein ny roman frå den teknologiske parallellverda DreamVerse. Foto: Fredrik Refvem

Jan Zahl Kulturjournalist

– Stoppar draumen midt i om ein sovnar stille inn? Eller held draumen fram?

Stig Beite Løken må ha vore ganske filosofisk av seg allereie som barn. For dette lurte han altså på då han var liten.

Nå er han blitt stor. Såpass at han i tillegg til jobben i kulturavdelinga i Rogaland fylkeskommune er aktuell med si fjerde bok, romanen «Det finst ingen andre verdener».

Den ferske boka kom nyleg i posten. Forfattaren blei så glad at han bestemte seg for å feira med ei solskinsbolle frå Kanelsnurren.

– Men så var det så stygt ver at det blei ei bolle frå Romsøes Conditori i staden. Romsøes ligg nærmare.

DreamVerse

I «Det finst ingen andre verdener» held Beite Løken fram med tematikken frå førre roman, «Drømmelinsene». Me er i Stavanger på 2040-talet. I denne framtida kan ein kopla seg opp mot ei virtuell verd når ein søv, gjennom programvara DreamVerse. Ein kan dela draumar, kjøpa draumar, møta andre, omtrent som avatarar i eit dataspel.

– Dilemmaet med å skriva slike bøker, er at folk kan bli veldig opptekne av teknologien og lura på kva dette DreamVerse er for noko. Men teknologien har verken hovudrolla eller er hovudtematikken. Teknologien er berre eit påskot for å fortelja noko anna, seier Beite Løken.

Død og einsemd

Dermed handlar ikkje romanen om høgteknologiske science fiction-løysingar i framtida, men om død, forgjengelegheit og einsemd. Om Mathilde – den same Mathilde me har møtt i Beite Løkens to siste bøker – som ligg for døden.

– Ho har fått beskjed om at ho ikkje har så lang tid igjen som ho trudde. Så ho må improvisera litt.

Mathilde er kopla opp mot den gjennomkommersialiserte og ganske politiserte kinesiske teknologien DreamVerse. Ho vil prøva å finna ungane sine før det er for seint, finna draumen sonen er med i.

– Ho vil ta farvel. Det er noko usagt mellom dei, seier Beite Løken.

Men akkurat som kroppen hennar er i ferd med å gå i oppløysing, er også drøymelandskapet i ferd med å krakelera på grunn av teknologiske problem.

Meir materiale

– Kvifor ein roman til om DreamVerse-tematikken?

– Då eg var ferdig med sist bok, følte eg det fanst meir materiale her. Eg lurte på korleis det er å vera kopla til virtuell verd mens du døyr.

– Må ein ha lese førre bok for å kunna lesa denne?

– Nei. Ting blir forklart på ein måte som gjer at du kan lesa dei frittståande. Når du er ein ukjent forfattar, ville det vera å stilla urealistisk høge krav til lesarane om ein skulle krevja at dei måtte ha lese den førre boka di for å kunna lesa den nye.

Men nå har Beite Løken skrive seg ferdig.

– DreamVerse universet er lagt dødt. Neste bok blir om noko heilt anna.

– Fortell!

– Handlinga lagt til Misjonsblokkene, der hovudpersonen oppdagar at det plutseleg er lagt til ein etasje i etasjen over han. Det blir ikkje science fiction frå framtida, men overnaturleg frå nåtida.