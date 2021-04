Lager Svein Tang Wa-festival til 75-årsdagen: – Hvis eg fekk bestemma sjøl? Heilt sjøl? Eg hadde kanskje tatt et stykke marsipankaga – og muligens ei øl. Men eg bestemme jo ikkje ein drid.

Svein Tang Wa blir 75-år 6. april. I pressang får han en hel festival med bok, kunstutstilling og fest i Konserthuset.

Svein Tang Wa blir 75 år. Det skal feires med både den ene og det andre og det tredje. I festkomiteen er blant andre Per Ravnås, Johan Egdetveit, Per Dybvig og Gunnar Roalkvam. Foto: Marie von Krogh

Tirsdag 6. april blir multikunstner Svein Tang Wa 75 år. Trubaduren, tekstforfatteren, komponisten og billedkunstneren er rikt velsignet med veldig mange gode evner. Men i kameratkretsen hans er de enige om at organisatoriske evner er blant de få tingene Tang Wa ikke besitter.

– Han er helt håpløs, sier musiker Johan Egdetveit og ler.

– Det er to ting Svein ikke får til: Den ene er å kapitalisere på sine mange talenter. Den andre er å organisere. Dessuten har han alltid vært unødvendig beskjeden på egne evner.

– Nei, nei, nei. Eller jo, men nei. Greia her er at jeg har en gjeng dårlige venner som er i beita for en fest. Hvem er vel jeg til å stå i veien for dem. Min plan var å bli deprimert, isolere meg hjemme og tegne masse streker på papir, sier Tang Wa og humrer.

– Vel, vår plan innebærer litt mer, sier Egdetveit.

Festival og bok

Trubadurens dårlige venner bestemte seg for en stund siden for at Tang Was jubileum skulle markeres, og at det skulle gjøres skikkelig. Johan Egdetveit, Per Ravnås, Gunnar Roalkvam, Rolf Norås, Hans Eirik Voktor og Per Dybvig begynte å legge planer. Første festivalbidrag kommer fra filmnestor Hans Eirik Voktor. Hans prosjekt er foreløpig litt hemmelig, men Tang Wa letter litt på sløret.

– Gu, for ein plagsomme mann. Jeg får jo ikke fred. Jeg er livredd for å gå på do, for plutselig står han der med kamera og begynner å spørre meg om ting, kommenterer jubilanten.

Svein Tang Wa under en av sine konserter i 2013. Foto: Jon Ingemundsen

Pressangen som kommer først er en bok Gunnar Roalkvam har tatt ansvaret for. Her skal tekstene til Tang Wa samles, kommenteres og diskuteres.

– Jan Inge Reilstad skriver et essay, og jeg skriver et forord. Noen av de mest kjente sangtekstene vil få noter. Boken skal også illustreres med Sveins bilder, særlig de eldste bilene i linosnitt, sier Roalkvam.

Fakta Svein Tang Wa Trubadur, tekstforfatter, komponist og billedkunstner fra Stavanger. Tang Wa er utdannet grafiker, jobbet som kunstner i alle år og har utgitt seks soloalbum. Han har også bidratt som tekstforfatter og komponist for etablerte Rogalandsband som Stavangerensemblet, Vamp og Leif og kompisane. Tang Wa har også drevet med teater og skrevet stykker for radio. Tang-Wa ble tildelt Stavanger kommunes kulturpris i 2005 og Stavanger Aftenblads kulturpris i 2009. Les mer

Boken kommer trolig i oktober, til økonomifestivalen Kåkånomics, der en Tang Wa-konsert er tiltenkt en plass i programmet.

– Kunstnerøkonomi er også et aktuelt tema, og på det området er jo Svein et eksempel til skrekk og advarsel, ler Roalkvam.

Kunstutstilling

11. desember 2021 smeller resten av komiteen til med sine opplegg. Svein Tang Wa-festivalen starter med åpningen av en ny kunstutstilling i Sølvberget Galleri. Per Dybvig har tatt kuratoransvaret.

– Svein har holdt på ganske lenge, og planen er å vise kunst fra en ganske lang tidsperiode. Vi skal nok na noe nytt, men jeg er interessert i å vise fram ulike perioder, ulike teknikker og sammenhengen mellom disse, sier Dybvig.

Svein Tang Wa sammen med Løgnaslaget i 1981. Foto: Ragnar Follesøy

Før påske var det samling i leiligheten til NRKs musikkprodusent Per Ravnås (nærmest kamera). Svein Tang Wa skal feires, og blant medlemmene i festkomiteen er forfatter og poet Gunnar Roalkvam og Johan Egdetveit, som i tillegg til å være musiker også spiller trekkspill. Foto: Marie von Krogh

Når foregår det et detektivarbeid for å finne kunst som henger hjemme hos folk. Hovedpersonen lover å lete etter et maleri av Donald han laget som 13-åring, for han har litt ymse stående hjemme.

– En av de store utfordringene i denne prosessen er heimen til Svein. Kanskje vi kan låne et par av arkeologene fra Domkjerkå i noen dag. Tenk hva de kunne funnet, sier Gunnar Roalkvam.

Her tar komiteens formann, Johan Egdetveit, ordet og kommer med en oppfordring.

– Hvis folk har Tang Wa-bilder hjemme, eller de sitter på tekster eller noe annet han har produsert, vil vi gjerne ha kontakt.

Per Dybvig lover også nye tegninger som kan kjøpes på utstillingen.

– De siste årene har han jo vært produktiv og laget veldig flotte tegninger, som også har blitt populære blant folk.

Tang Wa sier han synes det er stas med Dybvig som kurator, og han lover å komme med en fersk leveranse.

– Jeg tegner hver dag for å korte ned tiden før sykehjemmet, ja. Det meste kastes i ovnen, men jeg kan love Per at han skal få minst én ny tegning, kanskje to.

Festkonsert

Til kvelden 11. desember er Stavanger Konserthus leid for å huse en jubileumskonsert.

– Da håper vi det er mulig å sitte tett i tett igjen. Svein skal få sitte på stas og høre andre tolke hans verk. Nå ringer vi rundt til alle verdens flotte artister for å høre om de vil være med. Alle som har muligheten har sagt ja. Svein har en spesiell plass i hjertene til veldig mange musikere, sier Johan Egdetveit.

Tang Wa blant tegninger hjemme hos seg selv i 2019. Foto: Pål Christensen

Svein Tang Wa i Julebygdaspelet i 2010. Foto: Fredrik Refvem

Stavanger Symfoniorkester skal være med, Håkon Berge skal arrangere musikken, husbandet er klart og Froddien har meldt sin ankomst.

– Vi kommer med en lang liste navn om ikke så lenge. Det ser veldig, veldig fint ut, sier Per Ravnås.

Komiteen er i tenkeboksen på om Tang Wa selv skal slippes løs denne kvelden.

– Det gjenstår noen tunge lønnsforhandlinger, for han noen helt urimelige krav. Nei, vi får se om Svein bare skal få sitte i setet sitt eller om han vil opp og ta et nummer. Litt innflytelse skal han få selv, men ikke mye. Da bærer det galt av sted, sier Egdetveit.

– Jeg kan eventuelt være vikar hvis noen ikke kommer, for jeg kan faktisk noen av sangene utenat, sier Tang Wa.

Ein glae pudding

Svein Tang Was 75-årsdag skulle IKKE smyge seg forbi med et stykke marsipankake og muligens ei øl.

– Vi må gjøre dette får han dauer igjen, sier Per Ravnås.

– Da må dere bare koste på. Jeg merker at det er full fart nedoverbakke. Underarmer og alt ser ut som plisséskjørt. Jeg var på et hotellrom for ikke så lenge siden. Etter å ha dusjet, endte jeg opp foran et stort speil. Og jeg stokk! Jeg så ut som en gammel, sammenfoldet paraply! Fæle greier å bli gammel.

– Mener du det?

– Nei, jeg skulle bare se om du fulgte med på historien. Du så litt fraværende ut. E du ikkje heilt goe, sier Tang Wa, og sender hele leiligheten til Per Ravnås ut i nye latterkuler.

Arbeidet med jubileumsmarkeringen begynte de på uten at hovedpersonen visste om det. Mellom verbale svingslag, gjensidig hets og røverhistorier er det små bobler av alvor og høytid som pipler til overflaten.

– Vi har Stavangers sjel sittende i sofaen her, sier Egdetveit.

– Alle har et forhold til ham, enten det er gjennom musikk, kunst, fra scenen eller på andre måter. Svein er ikke typen som tramper seg fram eller markedsfører seg selv. Den jobben ville vi mer enn gjerne ta, sier Gunnar Roalkvam.

– Og Svein har aldri fått den oppmerksomheten han egentlig fortjener. Jeg mener, helt alvorlig, at Sveins 75-årsdag burde vært en nasjonal hendelse, sier Per Ravnås.

Hovedpersonen selv bli nesten litt stille når godordene begynner å flagre i rommet. På vei ut dørene spør vi ham om hva han selv synes om oppmerksomheten.

– Eg e frykteligt gla for at di gjørr alt dette. Eg e gla på ekta, men det vil eg ikkje at du skrive i aviså, for då hørres eg ud som ein pudding. Haha!