Er vaksine­skep­tikerne en trussel mot folke­helsen?

FOLKEMØTE: Er vaksineskepsis sunt? Eller truer vaksinemotstandere rett og slett folkehelsen?

I USA er vaksinemotstanden så stor at mange mener det truer folkehelsen. Foto: Nancy Lane / Boston Herald

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det er spørsmål som stilles på folkemøtet på Sølvberget onsdag 19. mai.

Bakgrunnen for møtet er selvsagt den pågående covid-pandemien. I januar i år ble første dose med koronavaksine gitt i Stavanger, noe som var et viktig skritt på veien tilbake mot normalen i vår region. Ifølge Folkehelseinstituttet er vi imidlertid ikke i mål før minst 70 prosent av befolkningen er blitt immune, og i USA frykter de nå at vaksineskepsis vil holde liv i pandemien. Her i Norge er vaksinegraden svært høy, men undersøkelser viser at AstraZeneca-saken har svekket nordmenns vilje til å ta vaksine.

Derfor: Er det sunt med en viss grad av vaksineskepsis, eller truer vaksinemotstandere rett og slett folkehelsen?

Lars Kåre Kleppe, smittevernoverlege, er med i panelet. Foto: Jon Ingemundsen

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe, som har vært helt sentral i arbeidet for å begrense smitten lokalt, er med i panelet. Det samme er Aftenbladets Leif Tore Lindø som fikk enormt mye respons på sin artikkel «Vaksine? Jeg kan faktisk tenke sjæl!» tidligere i vinter. Thomas J. Middelthon var blant dem som reagerte på Lindøs artikkel, og han svarte med debattinnlegget «Ko-ko debatt i Aftenbladet». Han stiller også i panelet. Det samme gjør dialogprest Silje Trym Mathiassen.

Programleder er Espen Røsbak, Sølvberget.

Folkemøtet er selvsagt underlagt koronarestriksjoner. Derfor blir det maks 50 publikummere i salen, men møtet blir strømmet på Facebook og aftenbladet.no direkte fra kl. 19. onsdag 19. mai.