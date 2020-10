Mye form, lite innhold

Den første norske Netflix-filmen ser bra ut, men manuset holder på ingen måte mål.

Ekteparet Leonora og Jacob finner ut at det ikke er noe som heter gratis middag i «Kadaver».

Kine Hult Journalist

Kadaver

Norsk skrekkfilm/thriller. Regi: Jarand Herdal. Aldersgrense: 16 år. Tilgjengelig på Netflix fra 22. oktober.

Det er mye mulig at regissør Jarand Herdal har et nært forhold til Stanley Kubricks filmer. For «Kadaver», den første norskspråklige Netflix-originalfilmen, gir utvilsomt en del assosiasjoner til både «Ondskapens hotell» og «Eyes Wide Shut», i hvert fall rent visuelt sett. Dessverre virker det som om man har vært så opptatt av å få det til å se stilig ut, at man har glemt å skrive en skikkelig historie.

Handlingen finner sted i et slags postapokalyptisk samfunn, antakelig et sted i Norge. Folk sulter, fryser og er redde. Våre hovedpersoner er ekteparet Leonora (Gitte Witt) og Jacob (Thomas Gullestad), samt deres lille datter Alice (Tuva Olivia Remmam). En dag møter de en mystisk sirkusfyr (Helge Jordal) som kommer med et tilbud som selvsagt er for godt til å være sant: De skal få oppleve en teaterforestilling OG få mat. Dermed drar de av gårde til et ruvende hotell, hvor en pompøs hotell/teaterdirektør (Thorbjørn Haarr) opplyser om konseptet - som kort fortalt går ut på at de skal være aktive deltakere i en forestilling som beveger seg rundt i hotellet. Han beroliger dem også med at alt er teater. Særlig.

Har man sett litt film før, forstår man hva det går i med en gang, og så skal det hele bare tværes ut altfor lenge. Det gir ingen mening at en en såpass enkel historie som denne skal vare i halvannen time, om den ser aldri så lekker ut. Selv ikke et knippe dyktige skuespillere klarer å gjøre dette troverdig eller spennende. Den beste grunnen til å se filmen er en stilig og guffen stemning og mange flotte bilder. Men det redder dessverre ikke det mangelfulle manusarbeidet.