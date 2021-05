Sommeren lokker

Ferien er tross alt ikke så ille i eget land.

The Coral er fra kystbyen Hoylake i Merseyside. Foto: Rob Allen

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

The Coral: «Coral Island» (Run On)

Før britene oppdaget grisefestene på Mallorca og dopet på Ibiza, var det deres egne feriebyer som gjaldt. Fra Liverpool er det ikke langt til pirene i en gang svært så populære Southport og Blackpool, og enda kortere med en ferjetur over Mersey og veien videre ut til strendene i Hoylake.

Der ble The Coral stiftet i 1996. De har slitt litt etter at gitarist Bill Ryder-Jones forlot bandet i 2008, men dette er dobbeltalbumet som burde føre dem inn på topp ti igjen. I løpet av 24 kutt går vi fra sommeren og dens gleder og inn i vinterhalvårets melankoli.

«Lover undiscovered» er eviggrønn pop, og «Vacancy» har et orgel som fortjener å forgylles. «Take me back to the summertime» bringer med seg et varmt pust av Mungo Jerry. «Old photographs» og «Calico girl» er pur nostalgi.

Innimellom hører vi 85 år gamle Ian Murray, bestefaren til bandets brødre James og Ian Skelly.

Herlig.

Beste spor: «Lover undiscovered», «Vacancy», «My best friend», «Take me back to the summertime».