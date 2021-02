Dagens trippel

DRØSET: Morsdag, fastelavn og valentinsdag på éin og same dag. Kunne det bli verre?

Den – altså damer – som sa at det var så enkelt å vera mann, skulle berre prøvd sjølv.

Å vera mann var kolossalt komplisert – sjølv på heilt vanlege dagar. Kvar einaste dag, kvardag som helg, var ein ny sjanse til å mislukkast på ei lang rekke frontar. Som ektemann. Som far. Som son. Og ikkje minst som bakar av bollar.

Denne sjansen til å mislukkast nytta han, meir eller mindre bevisst, fullt ut, kvar einaste dag.

Så kom 14. februar 2021. Ein historisk dag. Statistisk ville det berre skje 3–4 gonger i hundreåret at morsdag, bollesøndag og valentinsdag hamna på éin og same dag. Altså at sjansen til å mislukkast kapitalt på tre heilt ulike felt samtidig falt på same søndag.

Han var usikker på korleis han skulle gripa dagen an. Skulle han satsa på å mislukkast spektakulært på berre eitt eller to felt, men prøva å koma seg nokolunde gjennom éi av oppgåvene? Skulle han la humla susa, satsa på å ha ein okei dag sjølv og feila på alle tre? Eller skulle han prøva å levera på alle felt?

Den siste strategien fall på si eiga urimelegheit. Det var å oppsøka eit trippelt nederlag, spenna krokfot på seg sjølv. Han var ikkje heilt idiot.

Samtidig var det vanskeleg å få oversikt over kva slags forventningar han eigentleg var meint å oppfylla (les: mislukkast i). Morsdagen innebar sjølvsagt å passa på at ungane laga noko søtt og koseleg til mora. Sjølv hadde han som barn alltid teikna noko som likna ein bøygd tulipan eller ei blåklokka og skrive første vers av Per Sivles «Den fyrste song» på eit A4-ark bretta i to. Men det kunne han ikkje gjera verken til kona eller mora nå som han hadde passert 50.

Fastelavn var enklare å skjønna seg på. Problemet var at det var kona, altså mora i huset – dagens hovudperson – som var best på å baka bollar. Og som dermed bakte også i år.

Så skulle altså bolledeig og søte barneteikningar kombinerast med at han parallelt skulle vera romantisk.

Endeleg godt neste trippel kom i 2083. Den blei utan han.