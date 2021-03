Lekent tilbakeblikk

Et ekstremt funky hip hop-album som oser av nostalgi.

Trond Getaz og Adrian Johnsen er begge fra Sandnes. Foto: Getaz

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Getaz & Adrian Johnsen: «Time machine» (Getaz)

«Time machine» er duoens debutalbum og kom ut i november, men undertegnede har tydeligvis levd under en stein, så derfor kommer anmeldelsen nå, bedre sent enn aldri.

Trond Getaz og Adrian Johnsen er begge fra Sandnes, men lydbildet er mer Barcelona enn Ruten: Lave skuldre over det hele, samtidig som hoftene sitter løst. Stilen assosieres med Oslo rundt år 2000 da blant andre Darkside of the force vendte befolkningen til god, funky norsk hip hop, og Mac Millers USA à la 2011. Andre inspirasjonskilder kan være Salvador Sanches (fra Darkside) og Pasha, samt 90-tallets r’n’b og soul.

«Time machine» hyller fortiden på flere vis. Albumet kan sies å være en ode til den gamle skolen. Tradisjon møter nåtid, sier duoen selv, en uttalelse jeg mener er spot on.

Debuten inneholder ingen banebrytende grep, men de unge musikerne har laget et helhetlig album som aldri blir kjedelig og oppleves lekent, organisk og varmt. Kudos!

Beste spor: «Stuck», «Jamsesh».