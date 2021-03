Ukens anbefalte sanger

22 år gamle Andreas Aas Larsen fra Randaberg bruker bare Andreas som artistnavn.

Andreas Aas Larsen gir ut single nummer to. Foto: Ola Kvaleberg

Geir Flatøe Journalist

Andreas studerer markedsføringsledelse i Bergen og håper å kunne drive med musikk på fulltid. Så langt har han hovedsakelig jobbet som produsent og låtskriver, men nå er han ute med sin andre single.

På den har han med seg Brett Miller, men ellers har Andreas skrevet, produsert, mikset og mastret låten selv.

«Glitter ain’t gold» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Glitter ain’t gold – Andreas & Brett Miller

A little better – Shelterbox

Deep breath – Riley Downing

I need to go somewhere – Drew Holcomb

All the colours of you – James

Albatross baby – Gospelbeach

All the lilacs in Ohio – John Hiatt & Jerry Douglas

Vendetta – Iceage

Strong feelings – Dry Cleaning

True love, pt. 3 – X

The deep end – William the Conqueror

If it makes you happy – Trapper Schoepp

Svevde høyt der oppe – Erlend Ropstad

Let it be – Matt Berninger

The last man on Earth – Wolf Alice

Iskaldt vann – Linda Kvam & Geir Sletten

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.