Herlig særing

Mørk eksentriker med sans for stilige sanger.

53 år gamle Luke Haines er ikke som alle andre. Foto: Cherry Red

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Luke Haines: «Setting the dogs on the post punk postman» (Cherry Red)

Skal vinneren i klassen for «særeste sanger med fineste melodier» kåres, er Luke Haines fra Walton-on-Thames selvskreven finalist. Han startet i David Westlakes’ The Servents i 1987 og dannet The Auteurs i 1991.

Da gjennombruddet sto for døren, brakk han anklene og lagde et innadvendt tredjealbum. Siden ble det bandene Baader Meinhof og Black Box Recorder, og solodebut i 2001. Forrige plate var fjorårets samarbeid med Peter Buck.

Haines er en mørk eksentriker med en snirklete karriere, men Auteurs-debuten «Show girl» lever videre i fine «Ex Stasi spy». Tøffe «U-boat, baby» er glam, mens «When I owned the scarecrow» er en vakker vise.

Vi får suicidale gresskar og en fiasko i Liverpool. «Ivor on the bus» er en varm hyllest til skotske Ivor Cutler, og feministen Andrea Dworkin dukker opp i flotte «Andrea Dworkin’s knees».

Etter 30 år er Haines fortsatt en favoritt.

Beste spor: «Ex Stasi spy», «U-boat, baby», «When I owned a scarecrow», «Ivor on the bus», «Andrea Dworkin’s knees».