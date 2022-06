Én Hedda-nominasjon til Rogaland Teater

TEATER: Ragnhild Arnestad Mønness er eneste nominerte fra Rogaland Teater til årets Hedda-priser, som deles ut 19. juni.

Ragnhild Arnestad Mønness er nominert til Hedda for rollen sin i «Soga om oss».

Arnestad Mønness ble torsdag nominert til Hedda i kategorien Beste kvinnelige medspiller for sin rolle i «Soga om oss». Stykket hadde urpremiere på Intimscenen i april, var nyskrevet av stavangerforfatteren Kristin Auestad Danielsen og handler om livet i og utenfor oljå.

– «Soga om oss» er biter av liv rogalendinger vil kjenne igjen, skrev Aftenbladets anmelder Tarald Aano, og trillet en firer på terningen.

Hedda er teaternorges gjeveste pris. Da årets nominasjoner ble presentert i Oslo torsdag, var det med flere kategorier, flere nominasjoner og for flere sesonger enn noen gang før. Korona og nedstengninger førte til at det ikke ble delt ut noen Hedda-pris i fjor, og juryen har dermed valgt mellom oppsetninger fra de to siste årene.

I tillegg har de innført tre nye priskategorier – Beste teaterforestilling, Beste danseforestilling og Beste musikkteaterforestilling. Juryen har også gått fra å nominere tre i hver kategori til å nominere fem.

– Gitt omstendighetene er dette en god løsning, men ikke en ideell løsning. Men: Luksusproblemet har likevel vært mangfoldet av, ikke mangelen på kvalitet, sa juryens talsmann Andreas Wiese.

Han trakk også fram at vi i de to siste, uvanlige sesongene har sett sterke forestillinger både blant de frie gruppene og på institusjonsteatrene – og stadig flere samarbeidsproduksjoner mellom dem:

– Tersklene har blitt lavere og dørene åpner seg lettere. Vi ser nye dramatikere ta plassen blant mer etablerte kolleger. Vi ser at mangfoldet på norske scener øker, ikke bare i form av representasjon, men også i form av temavalg og form, sa Wiese.

Listen over nominerte viser nettopp stort spenn og uvanlig stor bredde. Selv om de store institusjonsteatrene – som Nationaltheatret og Det norske teater i Oslo Trøndelag Teater i Trondheim og Den Nationale Scene i Bergen – er tungt representert blant nominasjonene, er det mange samarbeidsprosjekter mellom frie grupper og andre steder i landet på listene.

Selv om det bare ble én Hedda-nominasjon på Rogaland Teater denne gangen, er Stavanger på ett vis godt representert med tre av de nominerte til beste kvinnelige skuespiller: Kjersti Tveterås, Laila Goody og Selome Emnetu, for roller ved Nationaltheatret og Det norske teater.

Du finner alle nominasjonene på Heddaprisen.no