Det lukter svidd i bartebyen.

Det lukter svidd av Hypermass fra Trondheim.

Jonas Vikingstad Journalist

Hypermass: «Empyrean» (Hypermass)

Bartebyen har fostret mange av landets rockere. Hypermass dundrer inn og presenterer seg herved med sitt første komplette album. Vi introduseres raskt til trøndernes heseblesende verden.

Det oser svovel av platens første tre spor. Med «To dissect and serve» gires pulsklokken opp til 180 slag. Likevel tyder ingenting på at gjengen fra Nidaros er full av melkesyre. «Behind the leviathan» er en ren maktdemonstrasjon. Her blåses både lisseslips og skinnvest tvers av. Dette er på høyde med toppen av norsk metall.

«Empyrean» følger opp rekken av adrenalininjeksjoner. Nå spørs det om hjertet tåler stort mer. Det lukter ordentlig svidd av det rockerne fra Trondheim her avleverer. De spiller så svetten hagler og gir alt de har.

Dette var pur glede å høre på. Her er det bare å spenne seg fast for fortsettelsen. Takk for karsken. Norsk metall har fått en ny tungvekter.

Beste spor: «Behind the Leviathan», «Empyrean».