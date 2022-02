Grusom historie fra Talibans Afghanistan

David Lagercrantz er forfatter og journalist, kjent for boka «Jeg er Zlatan» (2011) og fortsettelsen av Stieg Larssons Millennium-serie. Lagercrantz bo på Södermalm i Stockholm.Dette er første bok i ny krimserie med Micaela Vargas og Hans Rekke.

David Lagercrantz: «Obscuritas». Krim. 416 sider. Oversatt av Elisabeth Bjørnson. Gyldendal.

En av de store nyhetssakene i 2021 var Talibans gjenerobring av makten i Afghanistan, og vi er blitt minnet om hvilket grusomt regime dette var da de regjerte fra 1996-2001. Timingen kunne derfor ikke vært bedre for David Lagercrantz’ siste bok, som foregår i Sverige i 2003, men med forbindelser til Afghanistan under Taliban.

Det begynner med drapet på en afghansk flyktning etter en omstridt dommeravgjørelse i en fotballkamp i Bromma. En alkoholisert fotballpappa uten impulskontroll blir pågrepet, og saken synes opplagt. Men politietterforsker Michaela Vargas og innleid psykolog Hans Rekke er ikke overbevist og fortsetter etterforskningen på egen hånd.

Det viser seg at saken er mer komplisert enn først antatt, og at det er forbindelser både til Talibans forfølgelse av musikere og amerikanernes bruk av tortur i Afghanistan. Svensk UD og CIA har sterke interesser i saken og gjør alt de kan for at sannheten ikke skal komme fram.

Men ingen stopper radarparet Rekke/Vargas, og historien som til sist rulles opp er både grusom og spennende. Likevel er det noe konstruert over det hele, noe som i stor grad skyldes dette etterforskerparet som er litt for gode til å være sanne. Hans Rekke har en havarert karriere som konsertpianist bak seg og har i stedet gjort karriere som profilerer for politiet, selv om han er en av de sprøeste psykologer i kriminallitteraturen noensinne. Han er vidløftig, belærende og elsker å høre sin egen stemme i så stor grad at han kommer i veien for bokas afghanske hovedhistorie.

Hans makker og trofaste væpner Michaela Vargas er datter av chilenske flyktninger og en lovende etterforsker. I motsetning til udugelige menn i politiets ledelse, ser hun hva som må gjøres og er ikke redd for å gå utenfor boka når det trengs. En slags chilensk Lisbeth Salander, men uten hennes dataferdigheter.

Det siste er kanskje ikke tilfeldig, for i tillegg til biografien om Zlatan, er David Lagercrantz mest kjent for å ha skrevet tre bøker i den såkalte Millennium-serien etter forfatter Stieg Larssons død. Dette er starten på en ny serie med Rekke/Vargas-krim, og vi får en teaser til neste bind helt på slutten.

Lagercrantz er en erfaren skribent som vet hvordan han skal skru sammen en historie. Men her tar han seg vann over hodet ved å introdusere mange temaer og personer uten at det blir en troverdig helhet, og oppklaringen av saken blir ganske forutsigbar. Det viktige temaet i bokas tittel får en nokså lettvint behandling. Obscuritas betyr mørke, det obskure, og viser både til bruk av tortur i afghanske fengsler og til det mørket som finnes i menneskesinnene.