Følg bisettelsen til Svein Tang Wa

Svein Tang Was bisettelse blir i Kuppelhallen i Stavanger. Du kan følge den direkte her på Aftenbladet.no.

Svein Tang Wa blir hedret i bisettelsen i Stavanger fredag 20. august.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Trubaduren, tekstforfatteren og kunstneren Svein Tang Wa døde 6. august, et par måneder etter at han fylte 75 år. Tang Wa har satt et sterkt preg på kulturlivet i regionen gjennom flere tiår, og mange blir med for å hedre multikunstneren i bisettelsen fredag klokka 12.00.

Britt-Synnøve Johansen, Frode Rønli, Reidar Larsen og Dag Sindre Vagle er blant artistene som vil hedre Tang-Wa under bisettelsen.

Aftenbladets Finn E. Våga leder seremonien.

TV-produksjonen er et samarbeid med NRK Rogaland.

Det er også mulighet å være i Kuppelhallen, Hviding begravelsesbyrå organiserer dette.