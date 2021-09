Sexy og slitsom Drake

Drake byr på en rekke sexy skuldertrekk, og er nesten like langdryg som Kanye West.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Drake: «Certified Lover Boy» (OVO/Republic)

I likhet med Kanye West har Drake laget et langt, langt album. Også dette er lesset på med litt for mye. Der Kanye var mørk, er Drake smooth. Litt vel smooth. Drake føler seg åpenbart voldsomt sexy, hvilket er ok, men fryktelig masete i lengden. Det er veldig mye rap om sexy ditt og sexy datt, gjerne i kombinasjon med en slesk synth og et sample som ikke gjør all verden til eller fra. Det låter en anelse likegyldig det hele.

Rick Ross dukker opp, og frisker opp. Young Thug er med. Utfordringen til Drake er å by på noe som spriter opp drinken litt. Han er glatt, tidvis elegant og småfrekk, men også ubehjelpelig selvsentrert. Det er vitterlig et par spor her som det svinger av, for når han treffer, er han bare litt irriterende, og resten god.

Ja, og coveret, laget av Damien Hirst er ... helt ute. 12 gravide emojier? Altså, hva i alle dager?

Beste spor: «You Only Live Twice», «Fountains»