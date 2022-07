Mandag avsløres det om Stavanger får flere Michelin-stjerner

Mandag deles de nordiske Michelin-stjernene ut i Stavanger. Sabi Omakase-sjef Roger Joya ser ikke bort fra at han kan bli hedret med nok en stjerne, for sin nye restaurant Sabi Enso.

Får denne restauranten en Michelin-stjerne? Fasiten kommer på mandag.

Fakta Michelin-guiden Verdens kanskje aller mest kjente restaurantguide. Første gang utgitt i 1900 i Frankrike av brødrene André og Edouard Michelin for å hjelpe bilister med å finne veien, få service til bilen og et hotell å sove på. I begynnelsen dominerte derfor bilverksteder, bensinstasjoner og overnattingssteder Michelin-guiden, men etter hvert dreide den mer mot restauranter og hoteller. I 1926 introduserte guiden en stjerne for å markere god mat, to og tre stjerner ble lagt til tidlig på 30-tallet. Tre Michelin-stjerner gis til en restaurant som det er «verdt å reise til». To Michelin-stjerner gis til en restaurant som det er «verdt å ta en omvei for». En Michelin-stjerne gis til en restaurant som er «veldig god i sin kategori». Visse restauranter belønnes med en «Bib Gourmand», som er et nivå under stjernene. Denne utmerkelsen går til restauranter med eksepsjonelt god mat til moderate priser. Les mer

I 2017 fikk Sabi Omakase i Pedersgata i Stavanger en stjerne i den prestisjetunge Michelin-guiden. Kjøkkensjef og medeier Roger Joya åpnet i fjor nok en restaurant, Sabi Enso, i det som tidligere var Alex Sushis lokaler i Romsøegården.

Også den nye restauranten har hatt besøk av Michelin-inspektørene, noe som ble avslørt da restauranten ble oppført på guidens hjemmeside i juni. Men om den blir tildelt en stjerne, må vi vente til mandag med å finne ut. Joya ser ikke bort fra at utdelingen kan by på gode nyheter.

Roger Joya fikk sin første stjerne i 2017. Han ser ikke bort fra at det blir en til på mandag.

– Jeg er ganske spent. Vi har hatt en del besøk av inspektørene i begge restaurantene, tror jeg. De er jo veldig hemmelighetsfulle, og det er ingen som kan vite hva de tenker og bestemmer seg for. Men vi leverer så godt vi kan, og Sabi Enso holder samme høye kvalitet som Sabi Omakase. Begge steder bruker vi gode, lokale og nordiske råvarer og vi har dyktige ansatte. Jeg ser ikke for meg at vi ikke skulle kunne oppnå en stjerne til, sier Joya.

Han mener at stjerner i den franske matguiden er positivt av mange grunner.

– At flere restauranter i distriktet får stjerner, gjør at det er lettere å få flere dyktige kokker til området. Det er kjempebra for Stavanger, og en ære og anerkjennelse for det vi holde på med, sier Joya.

Sven Erik Renaa tror han beholder sine to stjerner.

Må vente på tredje stjerne?

Sven Erik Renaa driver den høyest dekorerte restauranten i Stavanger, og tror han vil beholde sine to stjerner når årets guide offentliggjøres mandag.

– Jeg er ikke bekymret for å miste en stjerne, men tror heller ikke at vi får tre. Det er litt tidlig. Noma ventet i tre år på å få tre stjerner, og vi må også kunne vente litt til, sier Renaa.

Han tror både K2 og Bellies har mulighet til å få en grønne stjerner i guiden, en utmerkelse som går til restauranter som kan vise til fremragende resultater innenfor bærekraft og miljø, kombinert med høyt kulinarisk nivå.

– Jeg håper også at Re-Naa vil få en grønn stjerne. I tillegg håper jeg at Matbaren blir nevnt i guiden, sier Renaa.

Tror det blir uendret

En av Aftenbladets faste matanmeldere, påtroppende politisk redaktør Harald Birkevold, tror at både Renaa og Sabi Omakase beholder stjernene. Han tror ikke det blir flere, men helt sikker er han ikke.

– Det kan godt tenkes at arrangøren ønsker å kaste glans over Stavanger og gir en ekstra stjerne, når de først er her. Det vil være stas om de gjør det, sier Birkevold.

Hvem ligger best an i løypa av nye restauranter? Birkevold nevner to mulige kandidater.

– Restaurant K2 i Pedersgata begynner å få et nivå som ligner noe. Kanskje de vil få en anbefaling. Den andre er Sabi Enso, i og med at Roger Joya allerede er kjent av Michelin-inspektørene. De vil nok være nysgjerrig på hva han gjør i den nye restauranten, sier Harald Birkevold.

Harald Birkevold er påtroppende politisk redaktør i Aftenbladet - og en av Aftenbladets faste matanmeldere.

Han tror pandemien er forklaringen på hvorfor det ikke blir flere - eller færre stjerner – til Stavanger.

– Kultur- og utelivsbransjen har vært hardt rammet av strenge restriksjoner. Mange restauranter mistet flinke fagfolk fordi det har vært nedstengninger. Dette er en kunnskapsbransje som er helt avhengig av ekstremt dedikerte ansatte. Samtidig opplever restaurantbransjen - som andre bransjer - økte råvarepriser og høyere strøm- og renteutgifter. På Michelin-nivå påvirker alt kvaliteten og jeg tror inspektørene vil se det litt an, sier Birkevold.