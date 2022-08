Best sammen

PLATE: Hver for seg er de bra, men sammen er de best.

Deslondes er fem karer fra New Orleans. Dette er deres tredje album.

Geir Flatøe Journalist

The Deslondes: «Ways & means» (New West)

Deslondes er fem mann fra New Orleans som deler på å skrive sanger og å synge dem, på samme vis som Teenage Fanclub og The Band. Musikalsk ligger Deslondes ikke så langt unna. Plateselskapet kaller det New Orleans-country og r’n’b, men putt dette like gjerne i den store americana-sekken.

Band-demokratiet gir dem plusspoeng for variasjon, selv om de samtidig risikerer fratrekk hvis det er noen jeg klarer meg godt uten. Balansen fungerer imidlertid flott. Det er rom både for værbitte Riley Downing i åpningen «Good to go», for mykere Dan Cutler i «Ways & means» og for lysere Sam Doores i «Wild Eden». De to siste medlemmene er Cameron Snyder og John James Tourville, mens Margo Price bidrar på tittelkuttet. Dette er album nummer tre, og i løpet av de fem årene siden det forrige er det kommet flere soloplater. De er likevel best sammen, med sin tilbakelente og varme miks som bringer fram det beste i hver av dem.

Beste spor: «Good to go», «Ways & means», «South Dakota wild one», «Home again», «Wild Eden».