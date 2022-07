Kos dere, folkens!

BARNEFILM: Jadda, dette er en fartsfylt fest fra start til mål – perfekt for ungene, men en skikkelig godbit også for de voksne.

Først på 1980-tallet fikk New York sin første kvinnelige brannkonstabel. I den herlige animasjonsfilmen «Ildjel» skjer det 50 år tidligere.

Tarald Aano Redaktør

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Ildsjel (Fireheart), amerikansk animasjonsfilm fra 2022. Norske stemmer: Marion Ravn, Espen Beranek Holm m.fl. Produsert av canadiske L'Atelier Animation. Aldersgrense: 6 år.

Seksåringen drømmer om å bli brannmann. Det er bare ett problem: Hun er jente - og ingen jenter kan vel leve av å slukke branner?

OK, der starter sjarmerende «Ildsjel» før den hopper ti år fram i tid. Vi er i New York på 1920- og 1930-tallet, ingen kvinner er blitt brannkonstabler noe sted i verden, men tenåringsjenta bærer fortsatt på drømmen. Hennes alenefar, som selvsagt var brannmann før han måtte ta seg av datteren, stiller seg også i veien for hennes karrieredrøm. Men så byr anledningen seg etter at alle brannmennene i New York er forsvunnet etter mystiske ildspåsettelser. Ordføreren trenger en helt, kontakter jentas far – og gjett hvem som sniker seg med i aksjonen, forkledt som gutten Joe.

Særlig originalt er det ikke, men det er vidunderlig godt fortalt. Manus er akkurat passe politisk korrekt, det er mye likestilling her, og et og annet hint til rase. I tillegg har filmskaperne åpenbart kost seg med å legge inn referanser til en rekke filmer – fra Harold Lloyds klassiske stumfilmstunt fra 1920-tallet til moderne spenningsfilmer. Det er gjort så elegant at de voksne vil bruke like mye konsentrasjon på å gjenkjenne berømte filmscener som på selve fortellingen.

Også den holder mål, og vel så det. Forutsigbar, ja vel, men underholdende, akkurat passe sentimental og hele tiden fortalt med et sprudlende overskudd som smitter.