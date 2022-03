Slik vil Stavanger hedre Per Inge Torkelsen

Kommunedirektøren lanserer nå to muligheter for å hedre Per Inge Torkelsen.

Utdeling av et Per Inge Torkelsen-stipend eller å reise en lekeskulptur er de to mest aktuelle måtene for kommunen å hedre Per Inge Torkelsen, mener kommunedirektøren.

